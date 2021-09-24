Первый внутренний рейс: Bees Airline запускает полеты из Киева в другой украинский город

Украинская авиакомпания Bees Airline ранее не осуществляла внутренних перелетов. Однако в апреле 2021 года получила права на рейсы из Киева во Львов, Одессу и Херсон.

Первым внутренним направлением авиаперевозчика станет Киев – Одесса. Как известно, рейсы будут осуществляться с 14 октября.

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Расписание рейсов

Улететь из аэропорта "Киев" (Жуляны) в аэропорт "Одесса" можно будет пять раз в неделю – в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье. Перелеты будут выполняться на современных самолетах Boeing 737-800 Next Generation.

Киев – Одесса : 7:25 (вылет) – 8:25 (прилет)

: 7:25 (вылет) – 8:25 (прилет) Одесса – Киев: 16:00 (вылет) – 17:00 (прилет).

Стоимость авиабилетов

Билеты стартуют от 640 гривен в одну сторону и от 1 280 гривен в обе.

Самый дешевый тариф Light предусматривает перевозку только ручной клади размером 55х40х23 сантиметров и весом 7 килограммов.

Забронировать билеты можно на официальном сайте Bees Airline . Также следует воспользоваться поисковыми агрегаторами типа аvia.lowcost.ua, kiwi, или skyscanner.

Отметим, ранее Госавиаслужба Украины разрешила Bees Airline выполнять полеты по 12 чартерным и одному регулярному направлениям. В частности, из Киева в ОАЭ, а также из разных городов Украины в Египет и Кению.