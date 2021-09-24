Первым внутренним направлением авиаперевозчика станет Киев – Одесса. Как известно, рейсы будут осуществляться с 14 октября.

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Расписание рейсов

Улететь из аэропорта "Киев" (Жуляны) в аэропорт "Одесса" можно будет пять раз в неделю – в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье. Перелеты будут выполняться на современных самолетах Boeing 737-800 Next Generation.

Киев – Одесса : 7:25 (вылет) – 8:25 (прилет)

: 7:25 (вылет) – 8:25 (прилет) Одесса – Киев: 16:00 (вылет) – 17:00 (прилет).

Стоимость авиабилетов

Билеты стартуют от 640 гривен в одну сторону и от 1 280 гривен в обе.

Самый дешевый тариф Light предусматривает перевозку только ручной клади размером 55х40х23 сантиметров и весом 7 килограммов.

Обратите внимание! Забронировать билеты можно на официальном сайте Bees Airline. Также следует воспользоваться поисковыми агрегаторами типа аvia.lowcost.ua, kiwi, или skyscanner.

Отметим, ранее Госавиаслужба Украины разрешила Bees Airline выполнять полеты по 12 чартерным и одному регулярному направлениям. В частности, из Киева в ОАЭ, а также из разных городов Украины в Египет и Кению.