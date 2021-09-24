Первым внутренним направлением авиаперевозчика станет Киев – Одесса. Как известно, рейсы будут осуществляться с 14 октября.
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Расписание рейсов
Улететь из аэропорта "Киев" (Жуляны) в аэропорт "Одесса" можно будет пять раз в неделю – в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье. Перелеты будут выполняться на современных самолетах Boeing 737-800 Next Generation.
- Киев – Одесса: 7:25 (вылет) – 8:25 (прилет)
- Одесса – Киев: 16:00 (вылет) – 17:00 (прилет).
Стоимость авиабилетов
Билеты стартуют от 640 гривен в одну сторону и от 1 280 гривен в обе.
Самый дешевый тариф Light предусматривает перевозку только ручной клади размером 55х40х23 сантиметров и весом 7 килограммов.
Отметим, ранее Госавиаслужба Украины разрешила Bees Airline выполнять полеты по 12 чартерным и одному регулярному направлениям. В частности, из Киева в ОАЭ, а также из разных городов Украины в Египет и Кению.