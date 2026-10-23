Как не опоздать на самолет: какое время указано в билетах Ryanair и Wizz Air в ночь перехода на зимнее время

В ночь на 25 октября 2026 года в Украине и многих европейских странах перейдут на зимнее время. Из-за перевода часов на один час назад пассажиры, планирующие поездку в эти дни, могут беспокоиться, не изменится ли время вылета их рейса и как правильно рассчитать время прибытия в аэропорт.

Однако самостоятельно пересчитывать время в билетах не нужно, пишет 24 Канал. Авиакомпании учитывают местное время аэропортов при составлении расписания, поэтому пассажирам следует ориентироваться на время, указанное в подтверждении бронирования и посадочном талоне.

Какое время вылета указывают Ryanair и Wizz Air?

Ryanair указывает время рейсов по местному времени аэропорта. Соответственно, пассажирам не нужно самостоятельно прибавлять или отнимать час из-за перехода на зимнее время.

В то же время расписание может измениться до вылета, а об изменениях авиакомпания сообщит пассажирам по электронной почте или посредством push-уведомлений в приложении.

Wizz Air также формирует расписание с учетом местного времени аэропортов. При планировании поездки следует ориентироваться на время, указанное в подтверждении бронирования, а перед поездкой проверить актуальный статус рейса на официальном сайте или в приложении авиакомпании.



Переход на зимнее время учитывается авиакомпаниями / Фото Pexels

Каких правил следует придерживаться пассажирам?

Чтобы не опоздать на рейс в дни перехода на зимнее время, придерживайтесь нескольких правил:

Проверьте билет и посадочный талон . Ориентируйтесь на время вылета, указанное в билете, а не на самостоятельно рассчитанную разницу в часах.

Проверьте статус рейса перед выездом . Убедитесь, что авиакомпания не изменила расписание, и следите за уведомлениями в электронной почте и приложении.

Убедитесь, что время на устройствах обновилось. Смартфоны меняют время автоматически, однако на механических часах и других устройствах время придется изменить вручную.

Заранее рассчитайте маршрут до аэропорта. Не откладывайте выезд на последнюю минуту, даже если в ночь перевода часов можно получить дополнительный час сна.

Также стоит помнить, что время вылета и прибытия указывается по местному времени соответствующих аэропортов. Из-за разницы в часовых поясах и сезонного перевода часов продолжительность путешествия на первый взгляд может отличаться, хотя фактическое время в пути не меняется.