Акция распространяется на рейсы из Львова, Запорожья, Харькова, Одессы, Херсона и Киева. Полететь можно в Стамбул и Анкару.

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Акционные направления Pegasus и тарифы

Запорожье – Стамбул – Запорожье – 44 евро;

– 44 евро; Харьков – Стамбул – Харьков – 45,4 евро;

– 45,4 евро; Киев – Анкара – Киев – 47 евро;

– 47 евро; Львов – Стамбул – Львов – 47,5 евро;

– 47,5 евро; Одесса – Стамбул – Одесса – 50 евро;

– 50 евро; Херсон – Стамбул – Херсон – 59 евро.

В стоимость самых дешевых билетов входит только ручная кладь размером 55х40х20 сантиметров с любым весом.

Акционные билеты можно забронировать на официальном сайте авиакомпании и в мобильном приложении.

Обратите внимание! Распродажа продлится до 13 ноября включительно и распространяется на рейсы с 8 февраля по 20 марта 2022 года.

Отмечается, что скидка применяется к тарифу, но не покрывает административный сбор и докупаемые услуги отдельно.

При этом акция доступна только для участников BolBol. Чтобы получить скидку, на последнем шаге бронирования на странице Payment следует выбрать раздел Special Offers и нажать 50% Off Turkey Flights.

Условия въезда в Турцию

Туристу, в частности украинскому, для пересечения турецкой границы необходимо иметь один из указанных документов:

COVID-сертификат, при условии, что 2 доза введена не ранее, чем за 14 дней до вылета;

Справка о перенесенной болезни в течение последних 6 месяцев;

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделан не позже чем за 72 часа до приезда;

экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделан не позже чем за 48 часов до приезда.

Дети до 12 лет освобождаются от этих обязательств.

Кроме того, для въезда в Турцию является обязательным заполненная электронная форма на сайте Министерства здравоохранения Турции за 72 часа до прибытия в страну. Ее надо распечатать или иметь в телефоне, поскольку без нее невозможно сгенерировать специальный HES-код.