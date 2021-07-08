Шутка с ногой: пассажир показал как избавиться от "босых гостей" на подлокотнике в самолете

На борту самолета постоянно случаются курьезные ситуации. Обычно пассажиры, которые страдают от них – терпят, однако есть и те, что не готовы игнорировать такие действия.

Нечто подобное произошло с парнем под ником The Walker Twins. После того, как он занял свое место в самолете, пассажир сзади поставил босые ноги на его подлокотник.

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Сначала, в видео путешественник спрашивает у пользователей "Что делать в такой ситуации?", А потом пишет, что "должен был что-то сделать".

Так вот, The Walker Twins решил вылить бутылку воды на босые ноги заднего пассажира. На кадрах видно как тот быстро оттягивает ногу.

С тех пор видео просмотрело почти четыре миллиона человек, и большинство похвалили его реакцию, но были и те, которые не поделили такую позицию.

Один человек написал, что "следовало просто попросить забрать ноги". Еще другая посоветовала: "Скажи что-то. Будь прямым, но добрым".

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