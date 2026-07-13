Маленький Гранд-Каньон в сердце Европы: в какой стране можно увидеть уникальное красное ущелье

Европа таит в себе немало природных чудес, о которых знают далеко не все туристы. Одно из таких мест поражает необычными красными скалами, причудливыми природными формами и пейзажами, напоминающими знаменитый Гранд-Каньон.

В румынском уезде Альба, недалеко от города Себеш, расположена Рапа Роши (Râpa Roșie) – геологический и ботанический заповедник, который считается одной из самых интересных природных достопримечательностей страны. Из-за характерного красного цвета пород и необычного рельефа это место часто называют "Маленьким Гранд-Каньоном" Румынии. Невероятными фотографиями этой локации поделилась украинская туристка natali_ivanyshyn на платформе Treads.

Почему Râpa Roșie называют "Маленьким Гранд-Каньоном"?

Название Râpa Roșie переводится с румынского как "Красный овраг". Заповедник расположен на юго-западе плато Секашелор, на правом берегу реки Секашул-Маре, на высоте около 329 метров над уровнем моря. Наибольшее впечатление на посетителей производят почти вертикальные красные склоны, протянувшиеся более чем на 800 метров.

Высота отдельных участков достигает от 50 до 125 метров. За сотни лет вода, ветер и другие природные процессы сформировали здесь необычный микрорельеф с многочисленными колоннами, пирамидами и узкими оврагами. Именно из-за этих форм местность часто сравнивают с всемирно известными Бедлендами и Гранд-Каньоном.

Как выглядит локация: смотреть видео

Что можно увидеть во время прогулки по заповеднику?

Рапа Рошие является не только геологической, но и ботанической природной достопримечательностью. Помимо необычных скальных образований, здесь можно увидеть редкие и эндемичные виды растений, которые растут именно в этих условиях. Основным развлечением для туристов являются пешие прогулки. Тропы позволяют осмотреть ущелье с разных ракурсов и увидеть его природные образования вблизи.

В солнечную погоду красные и оранжевые оттенки пород выглядят особенно ярко, поэтому это место пользуется популярностью среди любителей фотографии. Râpa Roșie пока не входит в число самых массовых туристических направлений, поэтому здесь можно насладиться природой в спокойной атмосфере.

Râpa Roșie / фото natali_ivanyshyn

Что стоит знать перед поездкой в Râpa Roșie?

Добраться до природной достопримечательности можно на автомобиле, хотя отдельные подъездные дороги могут быть неровными. Сам подход к ущелью считается относительно легким, однако из-за крутых склонов и эродированной поверхности рекомендуется надеть прочную туристическую обувь. Для тех, кто хочет исследовать местность более подробно, есть тропы, ведущие к вершине ущелья.

В то же время не все они официально обозначены, поэтому во время прогулок следует быть внимательными. Лучшим периодом для посещения считаются теплые месяцы года, когда погодные условия способствуют комфортным прогулкам. Именно тогда можно в полной мере оценить необычный ландшафт, который сделал Râpa Roșie одной из самых интересных природных достопримечательностей Румынии.