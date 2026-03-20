Вы точно видели это место: где снимали культовый клип Монатика и Нади Дорофеевой

Уникальная архитектурная локация Palais Bulles во Франции давно стала популярной среди режиссеров. Здесь снимали многочисленные проекты, в том числе клип Монатика и Нади Дорофеевой "Глубоко".

Большинство знает культовую песню Монатика и Дорофеевой "Глубоко", которая вышла в 2019 году. Недавно пользователь valeriishcherbak на платформе тредс поделился интересным фактом: клип к этому хиту снимали в необычном доме во Франции.

Речь идет об уникальном архитектурном сооружении, история создания которого не менее впечатляющая, чем сам клип. Именно этот дом стал одной из ключевых локаций, что подчеркнули атмосферу видео и сделали его визуально особенным.

Чем уникально здание Palais Bulles?

В городе Канны, на скалистом побережье Средиземного моря, расположен один из самых известных и самых необычных домов мира Palais Bulles (Дворец пузырей). Построенный в 1989 году архитектором Антти Ловаг, этот комплекс стал воплощением его видения архитектуры как игры: спонтанной, живой и полной неожиданностей.

Здание, также известное как дом Пьера Кардена, получило свое название благодаря характерным округлым формам, рассказывает Arch Daily. Именно эти "пузыри" сделали проект одним из самых узнаваемых в творчестве Ловага. Для архитектора ключевым было не только внешний вид, но и то, как пространство "чувствуется" внутри.



Пьер Бернар и Антти Ловаг / фото Genius Loci

Он развил концепцию "habitology" – науки о комфортном проживании человека в пространстве. Ловаг считал, что традиционные кубические формы ограничивают движение и гармонию человека, тогда как округлые пространства соответствуют естественным движениям тела. По его словам, прямые линии – это почти "противодействие природе". Зато круг и сфера отражают естественный способ движения человека, его поле зрения и способ взаимодействия с миром.

Округлые формы также имеют практическое значение: сфера является одной из самых прочных и эффективных геометрических форм, что позволяет создавать легкие, но одновременно устойчивые конструкции. Строительство таких объектов происходило нетипично: каркасы формировались из металлической сетки, которые буквально "выкручивали" вместе с заказчиками, определяя расположение пространства на месте.



Процесс строительства / фото Genius Loci

После этого конструкции заливали бетоном, создавая уникальные округлые комнаты и коридоры. Здание часто используется для масштабных мероприятий, съемок и модных фотосессий, а его интерьеры стали популярным фоном для событий Каннского кинофестиваля.

