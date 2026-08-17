Действительно ли в озере Синевир резко снизился уровень воды: как оно выглядит сейчас

В социальных сетях начали распространяться фотографии, на которых озеро Синевир в Закарпатье якобы выглядит почти без воды. Эти снимки быстро привлекли внимание пользователей, ведь Синевир – одна из самых известных природных достопримечательностей украинских Карпат.

Однако к громким заявлениям о том, что озеро пересохло, следует относиться с осторожностью, пишут "Новости Закарпатья". На самом деле Синевир не исчез и не достиг рекордно низкого уровня воды.

Как сейчас выглядит озеро Синевир?

Синевир – это сточное озеро, водный баланс которого зависит от осадков и пополнения горными потоками. Научные источники описывают его как уникальный природный водоем Карпат, возникший в результате перекрытия горной долины оползнями.

По научным данным, Синевир образовался около 10 тысяч лет назад. Мощный горный оползень перегородил долину ручья, после чего за естественной плотиной начала скапливаться вода.

Впрочем, уровень воды в Синевире действительно может меняться. Количество воды в высокогорных озерах зависит от нескольких природных факторов – осадков, поступления воды из ручьев и испарения.

Именно поэтому во время продолжительной жары и недостаточного количества осадков водоемы могут заметно мелеть. Очевидцы, посетившие это место несколько дней назад, подтвердили лишь обычное сезонное обмеление, а не критическую засуху.

Как выглядит частичное обмеление Синевира

Для Синевира подобные природные колебания также возможны. Вода поступает в озеро из горных ручьев, а его водный баланс формируется под влиянием погодных условий.

Под водой остались затопленные части древних горных долин, а подводный хребет образует "зрачок" водоема – островкок посреди озера.

Эту особенность рельефа лучше всего можно увидеть, когда уровень воды понижается. Именно поэтому фотографии озера в периоды низкого уровня воды создают ощущение, будто водоем заметно уменьшился.

Впрочем, Синевир остается одной из самых ценных природных локаций Закарпатья и находится под охраной в пределах Национального природного парка "Синевир", поэтому за его состоянием тщательно следят.

Что нужно знать посетителям?

Как сообщается на официальной странице Национального природного парка "Синевир", купаться в озере и ловить рыбу строго запрещено. Это связано с безопасностью людей и сохранением уникальной природы.

Кроме того, даже в довольно жаркие летние дни температура воды в озере не превышает 13 градусов. Такая холодная вода может представлять опасность для здоровья человека и вызвать судороги или потерю сознания. Средняя глубина озера Синевир составляет 10–12 метров, а максимальная достигает 24 метров.