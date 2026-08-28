Трамп снова взялся за карты: чем примечательно озеро Онтарио, которое он переименовал

Дональд Трамп решил изменить название водоема, которое уже более четырех веков является общепринятым. Пока в Канаде категорически не соглашаются с таким решением, само озеро Онтарио вновь оказалось в центре международного внимания.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на переименование озера Онтарио в "озеро Америка", сообщает BBC. Решение касается водоема, расположенного на границе США и Канады, а его название, по словам канадского премьер-министра Марка Карни, существует более 400 лет. Карни заявил, что озеро должно называться Онтарио "сегодня и навсегда". По его словам, это название появилось еще до создания Канадской конфедерации и провозглашения независимости Соединенных Штатов.

Между тем американская сторона уже начала процедуру изменения названия. Исполнительный указ предусматривает, что Министерство внутренних дел США должно в течение 30 дней обновить соответствующее название через Информационную службу географических названий – официальный реестр внутренних географических названий в США. На фоне спора самое время разобраться, что это за водоем, где расположено озеро Онтарио на карте и почему оно имеет такое значение для региона.

Где находится озеро Онтарио?

Как сообщает Britannica, озеро Онтарио является самым восточным и самым маленьким по площади из пяти больших озер Северной Америки. Оно расположено между канадской провинцией Онтарио на севере и американским штатом Нью-Йорк на юге. Оно простирается с востока на запад примерно на 311 километров, а его максимальная ширина составляет около 85 километров.

Озеро Онтарио / фото TripAdvisor

Площадь поверхности озера составляет примерно 19 тысяч квадратных километров. При этом оно имеет довольно значительную глубину: средняя составляет около 86 метров, а максимальная достигает 244 метров. Озеро находится на высоте примерно 74 метра над уровнем моря. Его восточная часть соединяется с рекой Святого Лаврентия, через которую вода в конечном итоге попадает в Атлантический океан. Именно поэтому Онтарио фактически является естественным выходом для всей системы Великих озер.

Основной рекой, питающей озеро, является Ниагара. В водоем также впадают реки Генезе, Освего, Блэк с южной стороны и Трент с севера. С озером Эри Онтарио связано через реку Ниагару и судоходный Велландский канал. В то же время через систему каналов оно имеет сообщение с другими частями региона, в частности с озером Гурон и рекой Святого Лаврентия.

Где расположено озеро Онтарио: смотреть на картах

Чем озеро Онтарио отличается от других больших озер?

Несмотря на то, что Онтарио является самым маленьким из Больших озер по площади поверхности, оно отнюдь не является мелким водоемом. Его объем воды оценивается примерно в 1 639 кубических километров. Онтарио также имеет важное значение для водного сообщения. На его берегах расположены большие портовые города – Торонто, Гамильтон, Кингстон и Рочестер. Через озеро проходит значительное коммерческое судоходство.

С историей водоема тесно связано строительство каналов. Ниагарский водопад долгое время был естественным препятствием для сообщения между Онтарио и озером Эри. В 1830-х годах эту проблему начали решать с помощью Велландского канала. Позже в регионе сформировалась целая система водных путей.

Как выглядит озеро Онтарио: смотреть видео

Ее продолжением стала морская система Святого Лаврентия, открытая в 1959 году. Она значительно укрепила связь Больших озер с мировой экономикой. Первый пароход, курсировавший там, прошел по водам Онтарио еще в 1817 году. Уже в 1820-х годах поселения вокруг озера активно развивались, в то время как другие районы больших озер в тот период еще значительно уступали им по темпам освоения.

Сегодня водоем остается важным не только для судоходства. Он является источником питьевой воды для миллионов людей в Канаде и США, а также местом для рыбалки, плавания, катания на лодках и наблюдения за птицами.

Какова природа и история озера Онтарио?

Озеро Онтарио обладает разнообразной природной экосистемой, сообщает National Museum of the Great Lakes. В его водах обитают малоротый окунь, судак, озерная форель, белая рыба, желтый окунь и другие виды. Также в водоеме встречается неместный лосось, а в регионе ведутся работы по восстановлению местных видов. На побережье и прилегающих территориях можно встретить лосей, волков и койотов.

Среди птиц встречаются лысый орлан и скопа. Растительность вокруг водоема также меняется в зависимости от берега. На северной стороне растут, в частности, сахарные и красные клены, а также красные дубы. Для южной части характерны восточный болиголов, бук и черная вишня.

Белокрылый скоттер на озере Онтарио / фото nature.canada.ca

Важное место озеро занимает и в истории региона. Его посещали французские исследователи Этьен Брюле и Самюэль де Шамплен в 1615 году. В XVII–XVIII веках территория вокруг водоема была связана с борьбой за контроль над регионом между французами и британцами. Позже озеро стало важным маршрутом для торговли, транспорта и поселений. Его берега постепенно превращались в центры промышленности и большие города.

Как Трамп уже переименовывал водоемы?

В то же время история с Онтарио – не первый случай, когда администрация Трампа пыталась изменить устоявшееся географическое название. В 2025 году он подписал аналогичный указ о переименовании Мексиканского залива в "Американский залив". Мексика не согласилась с этим решением, а Google в своих картах начал использовать разные названия в зависимости от страны пользователя.