В Арктике окончательно исчезло уникальное озеро, существовавшее тысячи лет: что с ним произошло

В Арктике зафиксировали изменения, которые могут свидетельствовать об уязвимости даже самых холодных и отдаленных районов региона. Ученые изучили, что произошло с последним озером особого типа в канадской Арктике после разрушения ледовой платформы.

Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports. Ученые проанализировали данные, собранные в течение десятилетия до и после события, и проследили, как водоем фактически перестал быть пресноводной экосистемой.

Что это было за озеро?

Речь идет об озере эпишельфового типа в фьорде Милн. Такие водоемы формируются там, где талая вода скапливается за ледовым шельфом – толстой массой льда, выступающей над морем. Благодаря особенностям этой конструкции пресная вода может удерживаться над морской. В результате образуется многолетний слой пресной воды, который лежит непосредственно над соленой морской водой.

Такие озера когда-то были распространены в Арктике и могли существовать там на протяжении тысяч лет. Они также создавали особые экосистемы, жизнь которых зависела от наличия льда и пресной воды. Однако со временем подобные водоемы начали исчезать после нескольких случаев внезапного осушения в разных районах Арктики.

Как исчезло последнее такое озеро?

Последнее известное эпишельфовое озеро в канадской Арктике располагалось в фиорде Милн. Оно исчезло в 2020 году, когда обрушилась ледяная платформа Милн. Ученые исследовали эти события, чтобы понять, какие атмосферные, океанографические и связанные со льдом факторы могли способствовать разрушению.

Особое внимание они уделили данным, которые собирали в течение десяти лет. Это позволило сравнить состояние водоема до и после обрушения льда. Результаты показали резкое изменение.

До разрушения ледовой платформы водоем оставался относительно стабильной пресноводной экосистемой. После происшествия она превратилась в морскую систему. То есть вместе с разрушением ледяной конструкции исчезло и условие, позволявшее пресной воде скапливаться над морской.

Это важно, ведь исчезновение озера Милн-Фьорд означает утрату редкого природного явления, которое было характерно для гораздо более холодной Арктики. Исследователи отмечают, что это событие также демонстрирует уязвимость так называемой "Последней ледяной зоны" Арктики.

Этим названием обозначают район, где морской лед должен сохраняться дольше всего. Именно поэтому исчезновение озера в таком отдаленном и холодном месте является важным сигналом об изменениях в регионе.