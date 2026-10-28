Ноябрь в Европе за небольшие деньги: 3 города с недорогими билетами и жильем

Ноябрь – подходящее время для бюджетного путешествия по Европе. В межсезонье можно найти недорогие авиабилеты и доступное жилье, а популярные туристические места становятся менее многолюдными.

Иногда короткая поездка за границу может обойтись дешевле, чем выходные на популярном курорте, пишет Interia Kobieta.

Куда поехать в ноябре?

Для ноябрьского отпуска стоит рассмотреть Братиславу, Бухарест и Ригу. Эти города привлекают историческими достопримечательностями, необычной архитектурой и музеями.

Братислава – идеальное место для выходных

Братислава подойдет для спокойного путешествия. Здесь можно прогуляться по историческому центру и осмотреть средневековые достопримечательности. Авиабилеты туда и обратно из Варшавы стоят от 1500 гривен.

Среди главных достопримечательностей – Братиславский замок, расположенный на холме над Дунаем. Сейчас здесь хранятся коллекции Словацкого национального музея, а с террас открывается вид на город и реку.

В Старом городе стоит увидеть Михайловские ворота – единственные сохранившиеся средневековые городские ворота. Неподалеку расположена Главная площадь со Старой ратушей, городским музеем и фонтаном Максимилиана.

Проживание в Братиславе доступно. Ночь для двоих в самых дешевых вариантах стоит от 2000 гривен, комната в хостеле с ванной – от 2900 гривен, а номер в отеле – от 3500 гривен.

Бухарест – город контрастов

На современный облик города повлияли войны, землетрясение 1977 года и масштабные перестройки во времена правления Николае Чаушеску, в ходе которых была уничтожена часть исторических кварталов.

Самая известная достопримечательность – Дворец Парламента. Внутри впечатляют мраморные залы, хрустальные элементы и дубовая отделка. Также здесь стоит посетить монастырь Ставрополеос и концертный зал Румынский Атенеум.

Билеты туда и обратно из Гданьска стоят от 1800 гривен, а из Кракова – от 2500 гривен. Самый дешевый номер на двоих стоит от 1400 гривен за ночь, а гостиничный номер с завтраком – от 2500 гривен.

Рига – жемчужина Европы в стиле модерн

Столица Латвии привлекает архитектурой в стиле модерн, музеями и средневековым Старым городом. В ноябре здесь можно посетить выставки, галереи и уютные кафе.

Начать знакомство с городом стоит со Старого города, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь сохранились узкие улочки, исторические площади и Дом Братства Черноголовых – одно из самых известных сооружений Риги.

Город славится зданиями в стиле модерн, украшенными скульптурами и растительными мотивами. Особенно известен Кошачий дом с фигурками кошек на башнях.

Среди музеев, которые стоит включить в маршрут, – Латвийский национальный художественный музей, Автомобильный музей, Музей моды и Мир шляп. На знакомство с Ригой лучше выделить два дня: первый посвятить Старому городу, а второй – музеям, модернистской архитектуре и более отдаленным районам.

Авиабилеты туда и обратно из Кракова стоят от 1800 гривен. Самое дешевое жилье для двоих стоит от 1400 гривен за ночь, а гостиничный номер с завтраком – от 2300 гривен.