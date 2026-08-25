Париж и Рим могут подождать: в Европе есть город со средневековыми улочками и недорогой едой

Если хочется почувствовать европейскую атмосферу без изнурительных толп и заоблачных расходов, стоит обратить внимание на город, который легко напоминает декорации к фэнтезийному фильму.

Речь идет о Таллинне – столице Эстонии и одном из городов Прибалтики, который автор Travel Off Path называет скрытой жемчужиной Восточной Европы. В отличие от многих популярных европейских столиц, где исторический центр часто занимает лишь небольшую часть города, здесь атмосфера старины гораздо более масштабна.

Чем Таллинн особенный?

Главная особенность Таллинна – его исторический центр Ваналинн. Это хорошо сохранившаяся средневековая часть города, входящая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно прогуляться по узким извилистым мощеным улочкам и полюбоваться старинной архитектурой.

Вокруг города до сих пор сохранились средневековые оборонительные стены. Их дополняют каменные сторожевые башни с характерными красными крышами. По некоторым участкам древних укреплений можно пройти, что позволяет увидеть исторический Таллинн не только с улиц.

Таллинн / фото Canva

Еще одна особенность города – это погода летом. Благодаря северному расположению Таллинна температура в разгар сезона может быть значительно комфортнее по сравнению с южной Европой.

Что посмотреть на холме Тоомпеа?

Чтобы познакомиться с Таллинном, стоит подняться на холм Тоомпеа, где расположена верхняя часть Старого города. К ней ведут крутые мощеные улочки, поэтому сама дорога становится частью прогулки по историческому центру. На вершине находится замок Тоомпеа – большая каменная крепость, в которой сейчас работает парламент Эстонии.

Рядом находится собор Александра Невского, который отличается куполами в форме луковиц. Отдельно автор советует посетить смотровую площадку Кохтуотса. Отсюда открывается панорамный вид на черепичные крыши средневекового города, за которыми видно Балтийское море.

Является ли Таллинн бюджетным городом?

Одним из преимуществ Таллинна является возможность отдыхать здесь без больших затрат на питание. Местная кухня сочетает северные и балтийские традиции, а в меню можно найти простые и сытные блюда из местных продуктов.

В Старом городе работают средневековые таверны, где особое внимание уделяется не только еде, но и атмосфере. Здесь можно попробовать запеченные корнеплоды, мясо дикого кабана и темный ржаной хлеб. Ужин в таком заведении может обойтись дешевле, чем даже простая закуска в Париже.

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