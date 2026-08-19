Европейская страна, которую туристы еще не успели открыть: здесь есть изумрудные озера и замок на скале

В Европе уже давно есть свои туристические столицы, где в разгар сезона из-за множества достопримечательностей трудно разглядеть сами города. Но пока одни популярные направления пытаются справиться с наплывом туристов, другие, напротив, ищут способы заинтересовать гостей.

Речь идет о Словении – небольшой стране в самом центре Европы, где горные пейзажи сочетаются с озерами, старинными замками и возможностью отдыхать вдали от огромных толп. Travel Off Path называет ее одним из самых недооцененных направлений континента и обращает внимание на то, как страна пытается привлечь больше туристов.

Почему Словению считают одним из самых безопасных направлений?

Безопасность становится одним из важных критериев при выборе страны для путешествия. Особенно если путешественник планирует не просто провести несколько дней в центре города, а отправиться в горы, небольшие населенные пункты или путешествовать самостоятельно. В 2026 году Словения впервые вошла в пятерку самых безопасных стран мира по версии Global Peace Index.

Она заняла четвертое место, уступив Исландии, Новой Зеландии и Швейцарии. Автор также обращает внимание на низкий уровень насильственной преступности и угроз общественной безопасности. Отдельно отмечается высокий уровень доверия внутри общества и социальной сплоченности. Для туриста это означает возможность спокойнее гулять по вечерним улицам Любляны или отправляться в альпийские долины, не тратя все внимание на постоянный контроль за своими вещами.

Почему озеро Блед привлекает туристов?

Если говорить о самом известном словенском пейзаже, то первым на ум приходит озеро Блед. Оно окружено густыми лесами и Юлийскими Альпами, а посреди водоема расположен небольшой живописный остров. Однако сейчас местный подход к туризму здесь постепенно меняется.

Блед представил стратегию развития туризма на 2026 – 2045 годы, в которой акцент сделан не только на краткосрочных визитах ради фотографий. Цель заключается в том, чтобы туристы оставались дольше, больше отдыхали и знакомились с местной кухней и природой.

Озеро Блед / фото Canva

Один из традиционных способов увидеть остров – поездка на деревянной лодке "плетна". Там можно позвонить в колокол желаний, а после этого отправиться в Бледский замок. Замок расположен на отвесной скале на высоте около 122 метров над водой.

Какие необычные впечатления предлагает Словения?

Страна хочет, чтобы знакомство с ней не ограничивалось несколькими популярными достопримечательностями. Словенская Рада по туризму в 2026 году активно продвигает программу Slovenia Unique Experiences, которая предполагает более глубокое знакомство с местной жизнью. Среди таких занятий сбор грибов в альпийских лесах Бовца и знакомство с первозданным лесом Крокар.

Еще один вариант – это традиционное пчеловодство в районе Ново-Место. Такой формат отдыха предполагает не просто осмотр достопримечательностей, а непосредственное участие в местных занятиях и знакомство с природой и традициями. Не менее важным направлением для Словении является гастрономия.

Страна расположена между Италией, Австрией, Венгрией и Хорватией, поэтому ее кухня вобрала в себя влияние соседних государств. В 2026 году страна также усиливает сотрудничество с гастрономическими гидами Michelin и Gault&Millau, чтобы больше рассказывать о местной кухне и ресторанах.

Почему Словения хочет привлечь больше туристов?

В то время как некоторые известные европейские города сталкиваются с протестами из-за чрезмерного туристического потока, Словения выбирает другой путь. Страна делает ставку на устойчивый туризм в течение всего года.

Отдельный акцент в стратегии на 2026 год – привлечение туристов не только в традиционный летний пик. Это должно помочь распределить поток путешественников в течение года и одновременно дать гостям возможность увидеть страну без огромных толп.