Эту страну Европы часто обходят туристы, но она приятно удивит низкими ценами и видами

Не все бюджетные направления в Европе давно заполонили туристы. Есть страна, где можно объединить доступные цены, старинные достопримечательности, живописную природу и спокойный отдых. Именно она настолько поразила испанскую путешественницу, что призвала других не обходить ее во время планирования отпуска.

Северная Македония пока не входит в число самых популярных туристических направлений Европы, однако все чаще привлекает внимание путешественников, которые ищут бюджетный и одновременно насыщенный впечатлениями отдых. Именно после поездки в эту страну туристка из Испании поделилась своими впечатлениями в соцсетях, признавшись, что она значительно превзошла ее ожидания, рассказывает издание Mediafax .

Сколько стоит отдых в Северной Македонии?

По словам туристки, Северная Македония является одной из самых дешевых стран Европы для путешествий. Авиабилеты из Испании можно найти примерно за 60 евро в обе стороны, а проживание обойдется менее чем в 30 евро за ночь. Также небольшими остаются ежедневные расходы. Традиционный обед стоит около 5 евро, а аренда автомобиля позволяет комфортно путешествовать по стране без значительных затрат.

Атмосфера Северной Македонии: смотреть видео

Чем страна удивляет туристов?

Наибольшее впечатление на путешественницу произвело Охридское озеро, которое считается самым древним озером Европы. Также она обратила внимание на города, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО. По ее словам, в стране можно увидеть монастыри, спрятанные среди гор, церкви, построенные на скалах или частично погруженные в воду, живописные каньоны, по которым можно проплыть на лодке, а также аутентичные села, где остановилось время.

Как выглядит озеро: смотреть видео

Не менее интересна туристам столица Северной Македонии Скопье. Город отличается необычным сочетанием архитектурных стилей: здесь соседствуют огромные изваяния, монументальные мосты и старый османский базар, создающий особую атмосферу. Кроме того, страна является одним из важных производителей вина на Балканах, поэтому туристы могут попробовать местные вина по достаточно доступным ценам.

Почему туристка советует обязательно побывать в Северной Македонии?

Кроме природы и исторических памятников, больше всего испанку поразило гостеприимство местных жителей. По ее словам, люди искренне встречают гостей и создают атмосферу, благодаря которой хочется вернуться снова. Еще одним преимуществом Северной Македонии она назвала отсутствие больших толп туристов .

Многие популярные места пока не переполнены отдыхающими, поэтому путешествие позволяет спокойно насладиться природой, архитектурой и местной культурой.