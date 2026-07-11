Сколько будет стоить поездка в Нью-Йорк в 2026 году: украинская туристка рассказала обо всех расходах

Поездка в Нью-Йорк многим кажется чрезвычайно дорогой и почти недостижимой. Украинская туристка поделилась своим бюджетом четырехдневного путешествия в один из самых дорогих городов мира и рассказала, на что именно ушло больше всего денег.

Своим опытом путешествия в Нью-Йорк поделилась украинская туристка mrs.faustova, которая подробно рассказала, во сколько ей обошлись перелет, проживание, транспорт, питание, посещение музеев, развлечения, шопинг и даже медицинская страховка.

Сколько стоили перелет, виза и проживание?

Авиабилеты туда и обратно стоили 994 евро. Она призналась, что ожидала гораздо более высоких цен на перелет в США. Отдельной статьей расходов стало оформление американской визы. Вместе с дорогой в Мадрид на собеседование эта часть путешествия обошлась в 400 евро на двоих. Для проживания путешественники выбрали Манхэттен. Четыре ночи в отеле обошлись в 1053 евро.

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Сколько пришлось потратить на еду, транспорт и музеи?

За все время пребывания транспортные расходы составили 188 евро. В эту сумму вошли поездки на метро, поездах и другом общественном транспорте. На кафе, рестораны и фастфуд за четыре дня туристы потратили примерно 520 евро. Во время поездки они попробовали популярные среди туристов сети Halal Guys, Sweetgreen и Magnolia. Туристка отметила, что цены в McDonald's почти не отличаются от украинских, а Starbucks стал одним из самых доступных вариантов для кофе.

Пицца в Нью-Йорке не произвела особого впечатления, зато девушка поняла, почему-то американцы так часто выбирают фастфуд: после такого обеда дольше сохраняется чувство сытости, тогда как легкие блюда стоят не дешевле, но голод возвращается уже через час. На посещение музеев путешественники потратили 200 евро, и эти расходы оказались одними из самых выгодных за всю поездку.

Сколько стоили развлечения, шопинг и страхование?

Еще около 120 евро путешественники потратили на смотровые площадки и другие развлечения. Наибольшее впечатление, по словам туристки, произвела смотровая площадка Top of the Rock, откуда открывается захватывающий вид на город. Также они посетили Эмпайр-Стейт-Билдинг и прогулялись по Центральному парку.

На одежду, обувь и сувениры ушло примерно 500 евро. Отдельно путешественники оформили медицинскую страховку, которая обошлась в 150 евро на двоих. После многочисленных историй о дорогой медицине в США девушка не хотела рисковать. В целом четырехдневное путешествие в Нью-Йорк обошлось примерно в 4650 евро (около 236,5 тысяч гривен). Но, несмотря на немалые расходы, туристка говорит, что не жалеет ни об одном потраченном евро.