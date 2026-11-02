Ни шума, ни толп: 3 карпатских села, где можно укрыться от городской суеты

В то время как популярные горные курорты привлекают все больше туристов, в Карпатах остаются небольшие деревни, где можно насладиться тишиной, природой и неспешным отдыхом.

24 Канал подготовил подборку из 3 карпатских сел, которые подойдут для спокойного отдыха вдали от городской суеты.

Где на Прикарпатье можно отдохнуть среди гор и гуцульских традиций?

Яворов – село на Косовщине, расположенное в 12 километрах от районного центра. Здесь проживает около 2250 человек, а само поселение включает 28 приселок. Через него протекает река Рыбница, а название, вероятно, происходит от дерева явора, которого когда-то было много в этой местности.

Первые письменные упоминания о Яворове датируются 1694 годом. Село имеет богатую культурную историю: здесь бывали Иван Франко, Михаил Коцюбинский, Леся Украинка и Ольга Кобылянская. Яворов известен народными ремеслами: резьбой по дереву, вышивкой и росписью писанок. Его даже называют столицей изготовления лижников.

Село Яворов / фото Zybikok

Среди мест, которые стоит посетить: Терношорское святилище "Древня Лада", скала "Голова Довбуша" и Яворовский Гук, который также называют "Яворовской Ниагарой". Это каскадный водопад высотой от 5 до 15 метров. Для проживания в Яворове можно рассмотреть частные усадьбы.

Где находится село Яворов: смотреть на картах

Чем примечательна Дземброня и что там посмотреть?

Дземброня – небольшое горное село в Прикарпатье, в котором проживает около 245 человек. Оно простирается на 10 километров и насчитывает 112 домов. Поселение имеет древнюю историю и известно живописными пейзажами Черногоры. Согласно одной из легенд, название Дземброня возникло из-за возгласа польских солдат "Где Броня?", которыми они искали заблудившуюся в лесу дочь пана.

В свое время село привлекало украинских художников. Здесь бывали Леся Украинка и Василий Стефаник, а местные пейзажи вдохновили режиссера Сергея Параджанова на работу над фильмом "Тени забытых предков".

Одна из самых интересных природных достопримечательностей поблизости – это Дзембронские, или Смотрицкие, водопады. Они расположены на ручье Мунчель, впадающем в реку Дземброню. Общая высота каскада составляет около 100 метров, а самый высокий отдельный водопад достигает 10 метров.

Село Дземброня / фото Википедии

Также стоит побывать на полонинах Степанский и Косарище. Оттуда в хорошую погоду открываются виды на Черногорский хребет. Кроме того, Дземброня является отправной точкой пешеходных маршрутов в горы.

В селе есть различные варианты проживания: от небольших усадеб до коттеджей. Также путешественникам стоит учесть важную особенность: Дземброня расположена в приграничной зоне, поэтому для въезда с туристической целью необходимо заранее согласовать пребывание с Государственной пограничной службой.

Где находится село Дземброня: смотреть на картах

Где в Закарпатье найти покой среди бойковских гор?

Нижний Студеный – старинное закарпатское село, упоминаемое еще в XVI веке. Особенностью поселения в прошлом были большие дворища, в которых вместе проживали по несколько семей, иногда даже не связанных родственными узами.

Главная историческая достопримечательность Нижнего Студеного – это деревянная церковь Благовещения, построенная в 1820 году. Она является образцом бойковской архитектуры. Внутри храма сохранилась декоративная резьба XVIII века, а рядом расположена деревянная колокольня, характерная для Межгорского района. Для туристов, планирующих остановиться в этой местности, доступны гостиницы и частные усадьбы.

Где находится село Нижний Студеный: смотреть на картах