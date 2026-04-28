Босиком по пляжу не прогуляешься: что необычного стоит знать перед отдыхом в Хорватии
Юлия Беркута рекомендует выбирать отдаленные места в Хорватии для спокойного отдыха и брать специальную обувь для каменистых пляжей.
Хорватия имеет низкий уровень преступности, но следует соблюдать безопасность, выбирать официальные такси и пользоваться водопроводной водой.
Перед посещением любой страны следует ознакомиться с ее особенностями. В нашей статье вы узнаете неочевидные советы для туристов, а также важные правила безопасности во время отдыха в Хорватии.
Украинская блоггерша Юлия Беркута поделилась в одном из видео в инстаграмме полезными советами для туристов, планирующих отдых в Хорватии. Она рассказала, что следует учесть перед поездкой, чтобы избежать типичных ошибок и сделать отпуск более комфортным.
Какие советы следует знать туристам перед отдыхом в Хорватии?
Не стоит выбирать большие отели и популярные курорты, если вы цените покой. Вместо этого лучше обратить внимание на отдаленные деревни и небольшие городки, где меньше туристов, больше аутентичной атмосферы, а апартаменты у моря могут быть уютнее стандартной гостиницы.
Большинство пляжей в Хорватии каменистые., поэтому ходить босиком может быть неудобно, а иногда даже опасно. Поэтому для отдыха следует обязательно взять обувь.
Советы для отдыха в Хорватии / инстаграммы julia.berkuta
Также стоит иметь с собой наличные деньги в евро для мелких затрат. Не везде можно рассчитаться банковской картой, особенно в маленьких населённых пунктах или сезонных заведениях. Если хотите занять место в тени, приходите на пляж рано утром.
В сезон хорошие места быстро занимают. Если не успели, можно арендовать лежак и зонтик, обычно это стоит от 10 до 30 евро. Заранее планируйте покупки, ведь в Хорватии многие магазины закрыты в воскресенье. Продукты или необходимые вещи лучше приобрести заранее.
Безопасна ли Хорватия для туристов и каких правил следует соблюдать?
Хорватия имеет низкий уровень преступности и считается безопасным местом для путешественников., рассказывает Lonely Planet. Чаще всего туристы могут столкнуться с карманными кражами в популярных местах, однако такие случаи происходят реже, чем во многих других странах Европы. Но некоторые правила по безопасности следует знать:
- Такси лучше выбирать официальное
Путешественникам советуют пользоваться лицензированными такси или заказывать авто через приложения. В больших городах работает Uber.
- Воду из-под крана можно пить
В Хорватии водопроводная вода считается безопасной и пригодной для питья. Туристам советуют брать многоразовые бутылки и наполнять их в фонтанчиках с питьевой водой.
- Для водителей есть зимнее правило
Если вы арендуете авто и путешествуете по стране с ноября по апрель, необходимо включать фары даже днем. Это обязательное требование местных ПДД.
- В стране бывают землетрясения
Хорватия находится в сейсмически активной зоне. Последние сильные землетрясения произошли в 2020 году и нанесли значительные разрушения в столице и Петрине. В случае чрезвычайной ситуации туристам советуют следовать указаниям местных властей.
- Медицинское страхование остается важным
Перед поездкой туристам рекомендуют оформить страховку. В случае экстренной ситуации в Хорватии действует номер 112, полиция 192, скорая помощь 194.
Какие локации Хорватии вам будут интересны?
В разгар летнего сезона Хорватия оказывается среди самых популярных пляжных направлений в Европе. На платформе тредс украинцы поделились своими впечатлениями о отдых в Хорватии и рассказали о лучших локациях для отдыха в этой стране. Советуют в высокий сезон выбирать для отдыха острова., ибо материковая часть очень переполнена туристами. Но есть и другие локации, например:
поселок Башка-Вода, а особенно собачий пляж, где людей меньше;
средневековый Сплит с удивительной архитектурой. Идеально подойдет для компании девушек.
город Бол на острове Брач. Добраться можно паромом из Сплита.
Частые вопросы
