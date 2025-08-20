Греция является одним из самых посещаемых мест в мире для курортного отдыха. Эта прекрасная средиземноморская страна имеет так много прекрасных островов, что делает ее идеальной для летнего отпуска.

Крит, Корфу и Санторини – одни из самых популярных островов Греции. Каждый остров ежегодно принимает миллионы туристов, которые наслаждаются идеальными белоснежными пляжами и голубыми водами. Однако популярные острова – это часто о толпах как летом, так и частично осенью, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Express.

Где в Греции можно отдохнуть без толп и с теплом осенью?

В Греции есть не один остров, что принимает немного туристов, но о них путешественники уже понемногу узнают. Между тем этот клочок земли остается малоизвестным, хотя там невероятно красиво и очень тепло еще осенью.

Сими – это сравнительно небольшой остров, который называют "скрытой жемчужиной" Эгейского моря. Одной из изюминок острова является его оживленная гавань с красочными неоклассическими зданиями, расположенных на склоне холма.

Почти все население Сими сосредоточено в одноименном городке на севере. По состоянию на 2011 год на острове проживало всего 2590 человек.

Сентябрь – идеальный месяц для отдыха на Сими, ведь температура там держится еще на уровне +28 градусов. Одним из самых популярных пляжей на острове является Нос, особенно для любителей различных видов водного спорта. А лучшим песчаным местом на острове считают побережье возле залива Святого Георгия.

Залив имеет очень высокую оценку на популярном туристическом сайте TripAdvisor – 4,6. Отдыхающие восторженно отзываются о кристально чистых голубых водах пляжа.

Красивый пляж с теплой водой, идиллическое место для пар, даже для семей. Я очень рекомендую его! Мы поехали на частной лодке, чтобы нырнуть в голубые воды, и прекрасно провели время,

– написал один турист.

Еще один посетитель добавил, что вода там замечательная, а купание в ней приятное, особенно в жару. Многие туристы посоветовали прогулку на лодке.