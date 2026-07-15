Куда украинцам поехать на море в июле: эта бюджетная страна удивит своими ценами

Если хочется провести неделю отпуска в Европе, но популярные направления не вписываются в бюджет, стоит обратить внимание на менее известные курорты.

Высокие цены на жилье, авиабилеты и туристические сборы делают отдых во многих известных городах все дороже, пишет Travel Off Path. Однако есть место, где можно совместить историческую атмосферу, море и относительно доступные цены.

Одним из таких направлений является болгарский Несебр, который часто сравнивают со средиземноморскими курортами.

Почему стоит обратить внимание на Несебр?

Болгария редко входит в список самых популярных направлений для летнего отдыха в Европе. Но если столица может понравиться не всем, то побережье Черного моря имеет гораздо больше шансов.

Несебр – древний город со средиземноморским колоритом. Его основали греки еще в VI веке до нашей эры. Старый город занимает небольшой остров, который с материком соединяет узкая дамба. Благодаря этому Несебр легко запоминается с первого взгляда.

Исторический центр города входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и объединяет различные эпохи – греческую, римскую, византийскую и болгарскую.

Туристы любят неспешно прогуливаться по Несебру узкими мощеными улочками Старого города. Среди самых известных достопримечательностей здесь – церковь Христа Пантократора с кирпичной кладкой и церковь Святой Софии.

Рядом со Старым городом расположен небольшой пляж Буна, где можно купаться. Болгарское побережье славится широкими песчаными пляжами и чистой водой.

Для более спокойной атмосферы стоит выбрать Саут-Бич, расположенный недалеко от Старого города. Сюда можно добраться пешком через дамбу. Пляж имеет широкую полосу золотистого песка, пологий вход в море и красивый пейзаж.

В нескольких минутах езды находится Солнечный Берег – один из самых известных курортов Болгарии. Здесь много отелей, ресторанов, баров и пляжных клубов. Стоимость проживания начинается от 70–100 долларов.

Остановиться в Старом Несебре можно за 45–80 долларов за ночь в гостевом доме. Город приобретает особый шарм вечером, когда открываются местные таверны.

Туристам здесь советуют попробовать традиционные болгарские блюда и черноморскую рыбу. Полноценный обед из трех блюд вместе с напитком обойдется в 35 долларов.

Как выглядит ужин в Болгарии: смотрите видео

Болгария – это замечательное популярное туристическое направление с доступными ценами, очаровательными пейзажами и безлюдными пляжами. Благодаря этому Болгарию даже называют "новой Майоркой".