Отдых в Аркадии в 2026 году: сколько стоят пляжи, еда и развлечения

Лето традиционно оживляет побережье Одессы, а Аркадия вновь остается одним из самых популярных мест для отдыха. Однако в этом году туристам приходится учитывать не только цены на пляжные услуги, но и вопросы безопасности.

Несмотря на полномасштабную войну, Аркадия продолжает принимать отдыхающих из разных регионов Украины. Здесь работают пляжи, рестораны, клубы, аквапарк и многочисленные заведения общественного питания. В то же время для многих туристов важны не только комфорт и сервис, но и наличие укрытий и спасателей. Именно поэтому при выборе места для отдыха все чаще обращают внимание не только на стоимость шезлонгов, но и на уровень безопасности. О всех деталях рассказали журналисты "Новости LIVE".

Сколько стоит отдых на популярных пляжах Аркадии?

Одним из самых посещаемых пляжных комплексов остается Red Line. Здесь обустроены как платная, так и бесплатная зоны. Отдыхающие могут остаться на собственном полотенце или воспользоваться платными услугами. Аренда шезлонга стоит от 500 гривен.

Вигвам для двоих обойдется примерно в 1200 –1300 гривен, а лежак или палатка для компании из четырех человек от 2200 до 3000 гривен. В стоимость входят матрас, полотенце, зонт, возможность воспользоваться душем и доступ к детской зоне. При этом при аренде необходимо оставить залог в размере стоимости услуги.

Более дорогой вариант отдыха предлагает комплекс ITAKA. Здесь шезлонги стоят от 700 до 1000 гривен, бунгало и лежаки 3000 – 3500 гривен, а отдых в VIP-зоне может обойтись до 10 тысяч гривен в день. Еще один популярный комплекс Ibiza. Стоимость шезлонгов здесь составляет 600 – 1000 гривен, VIP-шезлонг у бассейна 1000 – 1400 гривен, лежаки для двоих 2500 – 3500 гривен, а большие площадки и бунгало для компаний могут стоить от 3000 до 7000 гривен. Дополнительно оплачиваются полотенце (200 гривен) и камера хранения (100 гривен).

Для тех, кто предпочитает более спокойный отдых, работает пляж "Кокос", где вместо песка галечное побережье. Здесь аренда шезлонга с матрасом и зонтиком стоит 500 гривен, а бунгало на четыре человека 1700 гривен.

Какие условия и меры безопасности предлагают пляжи?

Помимо стоимости отдыха, пляжные комплексы отличаются уровнем сервиса и благоустройства. На территории Red Line есть пандусы, деревянные дорожки, детская площадка, раздевалки и туалеты. Душем могут пользоваться только те, кто арендовал шезлонг или бунгало. Также на пляже ежедневно дежурят трое спасателей.

Во время воздушной тревоги посетители могут перейти в укрытие, расположенное примерно в 50 метрах от побережья. Оно оборудовано пандусами, имеет освещение, горячую воду, запасы еды и напитков, детскую зону и средства пожаротушения. Убежище рассчитано примерно на 500 человек.

В комплексе ITAKA также есть пандусы, бассейн, джакузи, душевые, тренажеры и раздевалки. Рядом находится укрытие, однако оно значительно меньше и может одновременно принять около 20 человек. На пляже "Кокос" работает спасательный пост, а неподалеку расположен мобильный медицинский пункт. Ближайшее укрытие находится примерно в 300 метрах от побережья.

Сколько придется заплатить за еду и развлечения?

Помимо расходов на пляжный отдых, туристам стоит учесть и стоимость питания. Шаурма в Аркадии стоит от 250 гривен. Горячие блюда в местных заведениях стоят примерно 230 – 245 гривен, а полноценный обед вместе с напитком обойдется ориентировочно в 400 – 500 гривен на одного человека.

На самом пляже также работают продавцы, предлагающие популярные летние перекусы. Вареная кукуруза стоит 120 гривен, медовая пахлава 100 гривен, бичок 200 гривен, а таранка 150 гривен. Отдельным развлечением остается аквапарк Hawaii. Дневной билет для взрослых стоит от 1300 гривен в будние дни и 1500 гривен в выходные.

Для детей ростом до 140 сантиметров цены составляют от 1000 гривен в будние дни и 1400 гривен в выходные. "Аркадия" по-прежнему предлагает различные форматы отдыха: от бесплатного пребывания на собственном полотенце до премиального сервиса с бунгало, бассейнами и VIP-зонами.

В то же время при выборе пляжа стоит обращать внимание не только на цены, но и на наличие укрытия, спасателей и базовой инфраструктуры, ведь эти факторы остаются важными даже в разгар курортного сезона.