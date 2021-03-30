Несмотря на то, что количество открытых для украинцев стран постоянно увеличивается, неизвестно, какая ситуация будет летом, и многие туристы не желают идти на риск. Поэтому украинские курорты имеют все шансы получить высокий турпоток.

Редакция пообщалась с экспертами туристических фирм и владельцами баз. Они рассказали, какими будут цены на отдых в Украине в 2021.

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Стоимость отдыха в 2020-м

До пандемии цены на отдых в Украине с каждым годом росли примерно на 10%. В связи с тем, что многие туристы путешествовали по Украине из-за закрытых границ – гостиницы поднимали цены на 20 – 30% (вместе с питанием номер стоил 1 500 – 2 000 гривен за сутки).

В 2021 цены вырастут незначительно, и только потому, что увеличатся определенные расходы, а не потому, что так захотят владельцы. Например, оплата коммунальных услуг, – рассказал Юрий Дереш, основатель туристической компании "Орион тур".

Цены на курортах Украины в 2021-м

В Украине нет четкого разделения на дешевые и дорогие курорты, скорее можно говорить о различных по ценам гостиницы и базы отдыха. Среди дорогих – Одесса, дешевле считаются Затока, Коблево, Железный Порт и другие.



База отдыха "Причал 80" в Заливе / Фото: Галина Казинец

Руководитель туристической фирмы Resort Tour Елена Троценко рассказала, сколько стоит отдых на различных курортах Черного и Азовского моря в разных по условиям местах проживания.

Цены за 7-дней на одного человека:

номер с удобствами в Кирилловке – примерно 3 500 гривен

стандартный номер гостиницы в Одессе – 5 700 гривен за двухместный номер в сутки (примерно 20 000 гривен за 7 дней с человека, это один из самых дорогих вариантов)

номер с удобствами в Заливе в высокий сезон – примерно 6 200 гривен

однокомнатный номер на двоих в качественном отеле Бердянска – примерно 4 250 за сутки, с завтраком (15000 с человека за 7 дней пребывания)

стандарт без удобств в номере в отелях Бердянска – около 3 400 за 7 дней со человека

Директор агентства "Лето море", специализирующаяся на более бюджетном отдыхе на украинском море, говорит, что номер эконом с удобствами в коридоре может стоить от 1 500 – 1 800 гривен с человека за 10 дней, если номера лучше – 5 000 – 6 000 гривен.



Сколько будет стоить отдых на украинском море в 2021 / Фото: О, Море

Когда ехать в отпуск, чтобы сэкономить?

Благоприятные месяцы для отдыха в Украине – июль и август. Тогда же и цены в этот период самые высокие. Елена Троценко говорит, что в мае, в начале июня и в сентябре цены могут снизиться примерно на 20%, но это зависит и от спроса.

Если спрос большой, то гостиницы и базы могут не опускать цены, им это не выгодно. Если нет заполненности и бронирований наперед, то, соответственно, цену снижают, – объясняет она.

По ее словам, даже на майские праздники туристы приезжают, но это все равно не сезон, любящим тепло, лучше ехать позже.

Если для вас купания не в приоритете, то можно ехать с целью экономии в холодное время, говорит Юрий Дереш. Он отмечает, что если в мае море холодное, в середине июня уже в основном начинается сезон, то в сентябре все зависит от погоды.

Например, в 2020-м сентябрь был очень теплый, поэтому отдых был комфортным почти до конца сентября.



Бархатный сезон на украинском море / Фото: О, Море

Цены на отдых в сезон 2021

кемпинг в высокий сезон будет стоить примерно 1 400 гривен (с арендой палаток)

многоместная комната без удобств – от 1 100 до 3 500 гривен за неделю

в отеле с бассейном нужно заплатить не менее 15 000 гривен за неделю

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Если едете на отдых в мае, то выбирайте отель с бассейном. Чтобы искупаться в теплом море – поезжайте с середины июня. Следите за погодой в сентябре, в это время можно сэкономить и удачно отдохнуть.

Летом 2020 курорты Украины были переполнены, потому что у людей не было альтернативы выезда за границу, – замечает Юрий Дереш.

Также добавляет, что сейчас есть возможность поехать в теплые страны, поэтому вряд ли, люди, которые привыкли отдыхать за границей, будут рассматривать вариант отдыха в Украине.

Однако, если все же решите путешествовать по Украине, то выбирайте небольшие курорты: Лебедевка, Джарылгач или Бердянскую косу. Ведь в прошлом году в Одессе было очень много туристов и игнорирование карантина.