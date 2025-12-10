Не спешите паковать чемоданы: вот почему отпуск на Мальте зимой станет настоящим провалом

Мальта – это известная туристическая локация, о которой в основном отзываются положительно. Однако, как и любое место, она имеет свои недостатки. В этой статье мы расскажем о них подробнее.

Какие плюсы и минусы отдыха на Мальте?

Мальта уже давно входит в список лучших направлений для зимнего отпуска: доступные цены и теплые температуры, чем в большинстве европейских стран. Несмотря на непредсказуемую погоду в декабре, зимний отдых здесь остается популярным. Но каждый отдых имеет свои плюсы и минусы:

Погода

Конец ноября и декабрь на Мальте – это сочетание солнца, дождей, сильного ветра и радуг. Температура держится на уровне + 17 – 20 градусов, поэтому здесь все же теплее, чем в странах Севера Европы.

Загорание

Загорать можно, но только когда позволяет погода: ветер и короткие дожди могут помешать комфортному отдыху на лежаке.

Бассейны

В открытых бассейнах зимой вода остается холодной, примерно + 15 градусов, поэтому плавание под открытым небом вряд ли будет приятным. Зато крытый бассейн с подогревом и гидромассажные ванны – это отличная альтернатива.

Пляжи

Пляжи возле курортов часто каменные, а вода прохладная, поэтому зимний пляжный отдых не похож на летний.

Туристические локации

Зимой на популярных объектах, в частности в Popeye Village, туристов значительно меньше. Это позволяет спокойно гулять и осматривать локации, не сталкиваясь с толпами.

Питание

В отелях и ресторанах атмосфера зимой спокойнее: меньше очередей, больше свободных мест и возможность неторопливо поесть.

Цены

В низкий сезон цены на жилье и развлечения уменьшаются. Вход в Popeye Village стоит совсем немного, а проживание в просторном номере с балконом в отелях доступнее, чем в высокий сезон.

Отдых на Мальтах / фото TripAdvisor

Но, если выглянуть за пределы красивых пляжей и отелей, все не так хорошо. На платформе Guora пользователи поделились своими впечатлениями от отдыха на Мальте. Они отмечают, что плюсы здесь не слишком многочисленны.

Сам город дезорганизован, грязный и хаотичный. Люди на улицах часто невнимательны, двигаются медленно, особенно пешеходы, и не признают других участников дорожного движения. Хорошие манеры и добрую волю могут просто не оценить. Однако удивляет большое количество транспортных средств, особенно мопедов – примерно два на каждого жителя. Многие пользователи не понимают, зачем гнать на мопеде, когда все находится в пешей доступности.

