На Лансароте туристы приезжают ради солнца и пляжей, но на острове есть и необычные места. Здесь находится ресторан, где блюда готовят на вулканическом жаре, а также есть природные бассейны и виноградники среди вулканического пепла.

Об интересных местах и впечатлениях на острове рассказала Дженни Мерри, менеджер по туристическому направлению Лансароте и эксперт компании Jet2. Своими рекомендациями она поделилась в комментарии изданию The Independent.

Какие необычные места стоит посетить на Лансароте?

Одной из главных природных достопримечательностей острова является Национальный парк Тиманфая. Он расположен на юго-западе Лансароте и известен вулканическими ландшафтами, образовавшимися в результате древних извержений. Туристы могут исследовать парк на автобусе или пешком.

Национальный парк Тиманфая / фото MiljenkoSuljic

Среди самых известных местных достопримечательностей – горный массив Огненные горы. Дженни Мерри также советует посетить ресторан El Diablo, где блюда готовят с помощью геотермального тепла вулкана.

Как готовят еду в ресторане El Diablo / фото TripAdvisor

Еще одно интересное место – деревня Ария, которую также называют долиной тысячи пальм. Деревья здесь растут между домами, создавая необычный пейзаж. Благодаря расположению в котловине деревня имеет собственный микроклимат, в котором хорошо растут тропические растения.

Где на острове искать природные бассейны?

На севере Лансароте эксперт рекомендует побывать на пляже Калетон-Бланко и в прибрежном поселке Пунта-Мухерес. Калетон-Бланко привлекает белым песком и прозрачной спокойной водой. Это место подходит для неспешного отдыха у моря и купания на мелководье.

Пляж Калетон-Бланко / фото TripAdvisor

Пунта-Мухерес, напротив, интересен своими природными приливными бассейнами. Они расположены вдоль побережья, а рядом работают небольшие бары и рестораны.

Где попробовать местное вино и свежую рыбу?

Любителям вина стоит обратить внимание на регион Ла-Херия. Его виноградники расположены среди вулканических ландшафтов. Виноград здесь выращивают в углублениях, покрытых вулканическим пеплом. Именно в этом регионе производят известное белое вино Malvasia Volcanica. Туристы могут посетить виноградники, побывать на экскурсиях и попробовать местные напитки во время дегустаций.

Еще одна рекомендация эксперта – рыбацкая деревня Плайя-Кемада. Она подойдет тем, кто хочет попробовать свежую рыбу у моря. Среди местных заведений Дженни Мерри выделяет El Pescador, Casa Tino и Salmarina. Там подают разнообразные рыбные блюда и свежий улов дня.

Где находится остров Лансароте: смотреть на картах