Без света и воды: эксперты ни в коем случае не советуют эту страну для отпуска в 2026 году

Есть одна страна, которую специалисты единодушно не советуют выбирать для отпуска в 2026 году. Причины –серьезные и совсем не временные: от политической нестабильности и экономических проблем до реальных рисков для безопасности путешественников.

Эта страна – Куба. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Travel off Path.

Читайте также Новый год под пальмами: эксперты назвали лучшие места у моря, чтобы встретить праздник

Почему не стоит ехать на Кубу в 2026 году?

Причина не в том, что Куба культурно неинтересная страна или не живописная. Нет, все совсем не так – Куба колоритная и имеет красивое карибское побережье. Эксперты не советуют планировать отпуск на Кубу из-за того, что основные вещи, необходимые для безопасного отпуска – электричество, вода, еда и система здравоохранения – одновременно разрушаются. Это не началось внезапно, а является результатом длительного и системного кризиса.

Кризис уже отражается на сфере туризма – в 2025 году Кубу посетило на 20 – 30% меньше иностранцев, чем годом ранее. Это самое большое падение со времен пандемии коронавируса.

Если вы мечтаете о райских отдых на Карибах, то о Кубе лучше забыть. Украинцы сейчас стремятся отдохнуть где-то, где есть бесперебойная электроэнергия, но на Кубе так же выключают свет. Гавана – столица страны – часами остается без света из-за сбоев в электросети. Рабочих мощностей просто не хватает, чтобы покрыть потребности страны.

Хоть у отелей и есть генераторы, но запас горючего не бесконечен. Даже премиальные отели ограничивают услуги во время отключений. Проблема с электроэнергией влечет за собой ряд других проблем – отсутствие воды, свежих продуктов и даже вспышки заболеваний.



Одна из исторических улиц Гаваны / Фото Depositphotos

Даже если вас устраивают сложные условия, финансовая система может превратить отпуск на Кубе в сплошную головную боль. Официальный курс составляет 120 песо за доллар, а неофициальный – около 400 песо. То есть если туристы платят карточкой, то значительно переплачивают.

Если вы платите по официальным тарифам – за отели, такси или государственные услуги – вы фактически платите вдвое – втрое больше, чем местные жители платят на неофициальном рынке. Туристы чувствуют себя обманутыми,

– объяснили эксперты.

Именно поэтому на Кубе стоит рассчитываться наличными в местной валюте.

Обратите внимание! Из-за длительного кризиса население Кубы уже уменьшилось. Как пишет Aljazeera, в течение 2021 – 2024 годов количество населения сократилось более чем на 12%. Местные жители просто покидают свои дома в поисках лучшей жизни.

Какая еще страна Карибского бассейна разочаровывает туристов?

Туристка Клавдия Тавани пожаловалась на испорченный отпуск в Бокас-дель-Торо на острове Исла-Колом в Панаме. Дело в том, что она увидела это место в популярном туристическом путеводителе, где его описывали как райский уголок со скрытыми жемчужинами. В реальности же Бокас-дель-Торо больше напоминал сплошную свалку, чем карибский рай.