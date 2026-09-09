В октябре температура моря на Кипре достигает +27, однако есть важный нюанс: что нужно знать туристам

Октябрь на Кипре еще не предвещает прощания с летом – напротив, первые две недели здесь изо всех сил стараются продлить пляжный сезон. Но ближе к концу месяца остров меняет ритм: море по-прежнему теплое, а вот погода, цены и атмосфера начинают играть по другим правилам.

По данным Cyprus Mail, октябрь на Кипре может стать одним из самых удачных месяцев для путешествий – особенно для тех, кто хочет совместить купание, прогулки и меньшие очереди к достопримечательностям. Погода еще сохраняет летний характер, но остров уже постепенно выходит из пика сезона, а это означает и больше свободного места, и меньше жары, и заметно более спокойный ритм жизни.

Почему октябрь на Кипре – это еще почти лето?

На побережье днем обычно держится около 27 – 29 градусов, а море прогрето до 26 – 27 градусов, поэтому купание остается вполне комфортным. В Пафосе средняя дневная максимальная температура в октябре составляет 27 градусов, в Лимасоле 27 – 28 градусов, в Ларнаке 28 градусов, в Айя-Напе и на юго-востоке 27 – 28 градусов, а в Никосии уже до 29 градусов.

В то же время ночи становятся прохладнее: в Пафосе это примерно 16 – 17 градусов, в Лимасоле 17 – 18 градусов, в Ларнаке 17 градусов, а в Айя-Напе 18 – 19 градусов. В Троодосе и Продромосе ситуация совсем иная: там дневные показатели опускаются до 19 – 21 градуса, а ночные до 10 – 11 градусов.

Октябрьский климат нельзя свести к одной цифре: побережье, столица и горные районы живут в разных погодных реалиях. Именно поэтому в Никосии днем может быть почти по-летнему жарко, тогда как в Троодосе уже понадобится куртка.

Что меняется между началом и концом месяца?

Самая интересная граница проходит не между сезонами, а внутри самого октября. Первая половина месяца еще очень похожа на продолжение лета: на побережье днем нередко бывает 28 – 30 градусов, ночи остаются мягкими, а море не успевает остыть. Именно поэтому для тех, кто мечтает прежде всего о пляже и загаре, период с 1 по 15 октября представляется самым безопасным выбором.

А вот в последние недели месяца картина уже другая: дневная температура у моря чаще держится в пределах 24 – 27 градусов, вечера становятся прохладнее, а вероятность дождей и гроз возрастает. Море, впрочем, меняется медленно, даже в конце октября вода может оставаться на уровне 25 – 26 градусов. Именно поэтому купание, сноркелинг и морские прогулки здесь не исчезают из программы даже тогда, когда воздух уже дышит осенью.

Есть еще один нюанс: в последнее воскресенье месяца на Кипре часы переводят на час назад. Это означает, что закат наступит раньше, а тем, кто планирует пляжный отдых, хайкинг, археологические экскурсии или поездки в горы, придется внимательнее рассчитывать продолжительность светового дня.

Что сезон еще держится, а что уже начинает затихать?

Пафос, Лимассол, Ларнака и Никосия остаются круглогодичными городами, поэтому рестораны, кафе, магазины, музеи, археологические памятники и другие повседневные услуги там не исчезают из календаря после окончания лета. Пафос, в частности, сохраняет интенсивный туристический ритм в течение всего года.

Иначе обстоит ситуация в Айя-Напе и Протарасе. В начале октября там еще ощущается полноценный курортный сезон: работают отели, рестораны, бары, морские экскурсии, пляжная инфраструктура и водные развлечения. Но ближе к концу месяца часть сезонных предприятий начинает сворачивать деятельность: одни закрываются на зиму, другие сокращают часы работы, а экскурсионные графики становятся менее частыми.

Особенно заметно это в Протарасе, который в большей степени зависит от туризма, чем города с постоянным населением. Айя-Напа тоже становится значительно тише, хотя и не замирает полностью: здесь есть и местные жители, и круглогодичные заведения.

Октябрь приносит заметное удешевление проживания по сравнению с пиковым августом. В то же время это не гарантия одинаковой экономии для всех. Расписания авиарейсов тоже постепенно меняются по мере завершения европейского летнего сезона: некоторые маршруты прекращают работу или летают реже.

Каким туристам подойдет отдых на Кипре в октябре?

Этот месяц особенно подходит тем, кто не хочет задыхаться под летним солнцем. Горные тропы в Троодосе и Акамасе становятся гораздо более приятными для походов, а прогулки в Коурион, к Гробницам царей и другим открытым археологическим объектам уже не превращаются в испытание при 35 градусах.

Октябрь также хорошо подходит для посещения винных деревень, сбора урожая и фестивалей: на этот период приходятся мероприятия, связанные с вином, виноградарством, палузой, яблоками, оливками и другими местными продуктами.