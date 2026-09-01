Виза, жилье, транспорт и не только: что стоит знать перед первым отпуском на Бали

Перед поездкой на Бали стоит заранее позаботиться не только о билетах и чемодане. В этой статье мы рассказываем, какие документы нужно оформить, где лучше искать жилье для длительного пребывания, какой район острова выбрать, как передвигаться по Бали, позаботиться о связи и где покупать продукты.

Своими советами поделилась блогерша rbchnka, которая уже во второй раз переехала на Бали и составила чек-лист для тех, кто впервые приезжает на остров.

Какие документы нужно оформить перед поездкой?

Прежде всего блогерша советует заранее позаботиться о туристической визе. Стандартная виза рассчитана на 30 дней и стоит 35 долларов. При необходимости ее можно продлить еще на 30 дней. Оформить туристическую визу можно онлайн на сайте миграционной службы.

Еще один документ, о котором нужно помнить перед поездкой, arrival card. Ее нужно заполнить за 3 дня до поездки. После этого турист получает QR-код, который необходимо отсканировать при выходе из аэропорта. Еще до вылета блогерша советует установить приложения Grab или GoJek. Они пригодятся уже по прибытии: через них можно вызвать такси и заказать еду.

Что нужно знать перед отдыхом на Бали / инстаграм rbchnka

Какой район Бали выбрать для отдыха?

Блогер выделяет 3 основных района, с которых советует начать знакомство с Бали: Улувалу, Чангу и Убуд. Улувалу она советует рассмотреть в первую очередь из-за пляжей. По ее словам, именно здесь можно найти красивые места с пляжами, которые выглядят "как с картинки".

Чангу подойдет тем, кто хочет больше общения и активного отдыха. Блогерша описывает этот район как сообщество с интересными заведениями и красивыми закатами. Убуд – это сердце Бали. Здесь есть джунгли, водопады и много природной красоты.

Выбор жилья, в свою очередь, зависит от того, насколько долго турист планирует оставаться на острове. Если поездка длительная, на месяц или больше, стоит искать виллу через Facebook Marketplace. Там можно найти значительно более низкие цены. Тем, у кого мало времени и кто хочет успеть осмотреть весь остров, рекомендуется Airbnb.

Что нужно знать о транспорте, деньгах и связи?

По прибытии на Бали туристы могут арендовать мотоцикл. Вместе с арендой обязательно стоит оформить страховку и всегда пользоваться шлемом. За езду без него можно получить штраф. Полная заправка мотоцикла обойдется недорого, максимум 250 гривен – и этого хватит, чтобы объехать весь остров.

Не менее важным после приезда является вопрос мобильной связи. Для этого можно приобрести SIM-карту Telkomsel – именно ее блогерша называет лучшим вариантом по тарифу. Другой вариант воспользоваться eSIM. Для этого можно установить соответствующее приложение и пополнять счет онлайн.

Какие заведения на Бали рекомендует блогерша?

Для тех, кому нужны обычные покупки, подойдут супермаркеты Pepito и Festive. Также девушка поделилась названиями заведений, которые ей понравились: