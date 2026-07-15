Кофейня на краю света: где в Европе выпить кофе с видом, от которого перехватывает дух

В разных уголках Европы есть кафе, изюминкой которых является не только ароматный напиток, но и панорамы, ради которых сюда специально приезжают путешественники. Одно из таких заведений расположено на отвесных скалах прямо над бирюзовым морем.

Европа удивляет не только архитектурой, музеями или знаменитыми достопримечательностями, но и местами, где даже обычная чашка кофе превращается в незабываемое впечатление. Моменты, проведенные в таких местах, нередко становятся самыми яркими воспоминаниями о путешествии, ведь позволяют ненадолго уйти от суеты и просто насладиться атмосферой и красотой вокруг. Одним из таких мест является кафе на краю света – Cafe Panorama. Подробнее об этой локации рассказывает 24 Канал.

Где выпить кофе с видом на бескрайнее море?

Это кафе расположено на греческом острове Лефкада в Ионическом море. Здесь можно заказать традиционное греческое фрапе или другие виды кофе, хот-дог, греческий салат, фруктовый салат и т. д. Средний чек на человека – 5 – 10 евро. Но больше всего в Cafe Panorama впечатляет не меню, а пейзаж. В кафе нет стильного интерьера, ведь оно расположено под открытым небом, а вместо стен здесь – вид на бескрайнее Ионическое море.

Вид из кафе на Лефкаде / Фото Vladica Cvetkovic

Кафе расположено на скалах, а внизу – пляж. Услуга бронирования столиков здесь недоступна.

Где находится Cafe Panorama: карта

Что известно об острове Лефкада?

Лефкада – один из самых недорогих островов для отдыха в Греции. Он соединен с материком мостом, поэтому добраться сюда можно на автомобиле, а не только на пароме. Неделя пребывания на Лефкаде обойдется примерно в 755 долларов с человека. В эту сумму входит все: проживание, питание, транспорт, посещение туристических достопримечательностей и т. д.

При этом на Лефкаде есть очень красивые пляжи, а вода в море имеет насыщенный голубой цвет. Туристов здесь значительно меньше, чем на популярных греческих островах, что делает Лефкаду идеальным направлением для летнего отпуска.