Карибская мечта в реальности: где искать лучшие пляжи Доминиканы

Доминикана – это настоящая "карибская мечта", где пляжи поражают даже тех, кто видел Мальдивы или Бали. Здесь песок может быть ослепительно белым или золотистым, море – бирюзовым, а пальмы растут так плотно, будто их высаживали специально для идеальных фото.

Lonely Planet рассказал о 5 лучших пляжей Доминиканской Республики – от популярных курортных локаций до почти диких побережий, где можно остаться наедине с Карибским морем. Об этом сообщает 24 Канал.

Читайте также Как поехать на Бали и уложиться в 1000 долларов с перелетом: реальный бюджет на 2 недели

Какие пляжи Доминиканы считают лучшими?

Кайо Левентадо

Это настоящий рай у побережья Саванны. Кайо Левентадо – это небольшой остров, к которому можно добраться на водном такси. Две трети острова принадлежит роскошному гостиничному комплексу, а вот остальное – доступно для других отдыхающих. Здесь они загорают, плавают на доске, танцуют бачату и пьют пина коладу. С января по март на острове длится сезон наблюдения за китами, которые приплывают сюда для спаривания.

Баваро

Плайя Баваро – один из самых длинных карибских пляжей, потому что простирается аж на 48 километров. Море здесь спокойное, а потому этот пляж называют идеальным для отдыха с детьми.

Сан-Рафаэль

На этом пляже теплое Карибское море встречается с холодными водами горной реки Сан-Рафаэль. Вода здесь слишком бурная для купания, но есть природные бассейны, которые идеально подходят для релакса.



Райские пляжи Доминиканы / Фото Depositphotos

Энкуэнтро

Этот маленький пляж на берегу Атлантического океана идеально подходит для серфинга. Чтобы добраться до него, надо пройти через колоритный тропический лес, где местные торговцы продают сувениры и различные вкусности.

Баия-де-Лас-Агилас

Это один из главных претендентов на звание лучшего пляжа Доминиканы. Баия-де-Лас-Агилас расположен в Национальном парке Харагуа, а добраться до него можно на лодке из Кабо-Рохо. Поскольку пляж лежит на территории заповедника, то здесь царит идеальная чистота и блаженная тишина, в которой слышен только шум волн.

Обратите внимание! Африканская страна Кабо-Верде становится новым популярным направлением среди украинских туристов. Цены здесь относительно недорогие, есть отели с системой "все включено", погода идеально теплая, а океан – чистый. Украинская туристка, которая уже побывала на Кабо-Верде, рассказала, во сколько ей обошелся отдых в этой стране.

Когда лучшее время для отпуска в Доминикане?

Как пишет Royal Caribbean, отдых в Доминиканской республике лучше всего планировать на период с ноября по апрель. В эти месяцы температура воздуха колеблется в пределах +22...+29 градусов, а возможность дождя – минимальна. Кроме того, именно в этот период можно увидеть китов и посетить колоритные карнавалы.

Низкий сезон на Доминикане – с середины июля по октябрь. В эти месяцы здесь почти ежедневно падает послеобеденный дождь.