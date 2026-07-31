Куда поехать на море с детьми в августе: 3 направления, где всем будет комфортно

Многие украинцы планируют отпуск именно на август. В это время у детей еще каникулы, море уже хорошо прогрелось, а большинство курортов предлагает максимум развлечений. В то же время именно в конце лета туристы сталкиваются с другими проблемами: толпами, жарой и высокими ценами. Именно поэтому к выбору направления для семейного отпуска стоит подойти особенно внимательно.

Если выбрать подходящее место, можно совместить комфортный пляжный отдых с интересными экскурсиями или другими развлечениями для детей любого возраста. 24 Канал рассказывает о 3 направлениях, которые отлично подойдут для отдыха на море с детьми в августе.

Куда поехать с детьми на море в августе?

1. Остров Родос в Греции

Родос – это идеальное сочетание пляжного отдыха с возможностью интересно провести время всей семьей. Здесь много исторических мест, интересных экскурсий на катерах и т. д. Семьи могут посетить один из крупнейших аквапарков Греции, Долину бабочек или прогуляться по средневековому Старому городу Родоса.

В августе морская вода прогревается примерно до +27 градусов, поэтому можно часами купаться на пляжах живописных бухт. Для детей лучше всего подойдут спокойные пляжи восточного побережья – Фалираки и Колимбия. Отели в самом городе Родос лучше не выбирать, так как здесь на пляжах может быть очень ветрено.

Невероятный цвет воды на Родосе / Фото Софии Минджоси для 24 Канала

2. Болгария

Болгария – это, пожалуй, самая популярная среди украинцев страна для отдыха с детьми. Большим преимуществом является то, что до нее можно доехать на автобусе без пересадок. Для многих с детьми такой вариант гораздо удобнее.

Кроме того, Болгария подходит для отдыха с малышами благодаря своим длинным песчаным пляжам, пологим спуском в воду и теплому морю. Отели здесь есть на любой кошелек – от дорогих с системой "все включено" и аквапарками до более дешевых, расположенных чуть дальше от пляжей.

Широкие пляжи в Болгарии / Фото Depositphotos

3. Турция

Почти все большие курорты Турции имеют отели, ориентированные именно на семейный отдых: с детскими бассейнами, мини-клубами и отдельными меню. Здесь родителям не нужно тратить лишние деньги на все детские "хочу", ведь на территории отеля уже все включено. Также не нужно думать о том, чем занять детей, ведь здесь для этого есть аниматоры.

Если хочется избежать чрезмерной жары, лучше выбирать Эгейское побережье – Бодрум или Мармарис. Любителям теплого моря больше подойдет регион Анталии.

Дети в бассейне / Фото Depositphotos

Отдых с детьми может быть комфортным для всех, главное – правильно выбрать страну и отель.