Испания не за все деньги мира: на каком морском курорте можно недорого отдохнуть

Испанию точно не назовешь бюджетным направлением для летнего отпуска. Однако есть один курорт на юго-востоке этой страны, куда украинцы могут долететь из Польши менее чем за 100 долларов в две стороны.

В популярные курорты Европы цена на авиабилеты в летние месяцы резко возрастает, что делает стоимость отдыха в целом больше. Поэтому 24 Канал рассказывает, куда можно выгодно долететь украинцам из Польши и уже в начале июня нежиться на пляже. Раскрываем карты – говорится об испанском городе Аликанте.

Что известно об Аликанте?

Аликанте – это город и муниципалитет в испанской автономии Валенсия. Как указано в Википедии, около 2500 лет назад на месте современного Аликанте было поселение древнего племени иберийцев. За свою долгую историю город принадлежал грекам, римлянам, маврами и т.д., пока его не отвоевали кастильцы (испанцы).

В 15 веке Аликанте начал активно развиваться и стал важным торговым портом. Многие архитектурные памятники, которые построили в то время, сохранились до сих пор. Однако уже в 18 – 19 веках город пришел в упадок, а затем его ждал сложный период под диктатурой генерала Франко. Кстати, Аликанте был последним городом, который оккупировал диктатор.

Атмосфера в Аликанте: видео

Что туристам увидеть в Аликанте?

Сейчас Аликанте – это солнечный курорт на берегу Средиземного моря, который славится громкими вечеринками, гастрономией и песчаными пляжами. Пара путешественников Эйми и Пол, которые ведут свой тревел-блог Snap Happy Travel, назвали несколько локаций, которые туристам стоит увидеть в Аликанте.

– колоритный исторический район города, который расположен на склоне горы Бенакантиль. Здесь есть узкие улочки, белые дома с цветными ставнями и красивой керамикой. Замок Санта-Барбара – одна из крупнейших средневековых крепостей Испании, которую построили в конце 9 века. Крепость расположена на вершине горы, поэтому в обед в разгар лета лучше не подниматься. Вход на территорию свободный, а с самого замка открываются удивительные виды на город и море.

– одна из крупнейших средневековых крепостей Испании, которую построили в конце 9 века. Крепость расположена на вершине горы, поэтому в обед в разгар лета лучше не подниматься. Вход на территорию свободный, а с самого замка открываются удивительные виды на город и море. Центральный рынок – это место работает еще с 1912 года и объединяет рыбаков, фермеров и других владельцев киосков. Работает рынок с 7 утра по 14:30, воскресенье – выходной.

– это место работает еще с 1912 года и объединяет рыбаков, фермеров и других владельцев киосков. Работает рынок с 7 утра по 14:30, воскресенье – выходной. Долина Гуадалест – живописная местность в часе езды от Аликанте, где можно увидеть водопады, озера, горы и колоритную деревню.

– живописная местность в часе езды от Аликанте, где можно увидеть водопады, озера, горы и колоритную деревню. Местные пляжи. Их в Аликанте немало, и самым известным является San Juan Playa, который простирается аж на 7 километров. Он отмечен наградой "Голубый флаг", что подтверждает безопасное качество воды. В районе Хавеа, что в часе от Аликанте, есть пляж Granadella, который дважды признавали лучшим в Испании.

Пляж Granadella в Испании / Фото Depositphotos

Сколько стоят билеты на самолет в Аликанте?

Выгодно добраться до Аликанте можно из польской Варшавы. По данным сервиса kiwi.com, билеты на самолет из аэропорта "Варшава-Модлин" и обратно стоят всего 4 400 гривен, если лететь 5 июня, а возвращаться – 11-го. Удобно то, что аэропорт в Аликанте расположен рядом в городе, поэтому не придется далеко ехать.

Заметим, что в эту цену не входит стоимость багажа и дополнительной ручной клади.



Стоимость билетов на самолет в Аликанте и обратно / Скриншот с kiwi.com

Стоимость жилья на эти даты на Booking стартует от 21 тысячи за весь период с двух человек. Конечно, можно выбрать и более дорогие варианты – виллы с бассейнами и роскошные отели, – которые стоят от 50 тысяч.



Стоимость жилья в Аликанте / Скриншот с Booking

Где еще можно недорого отдохнуть на море?

Ранее мы писали, что в мае можно недорого улететь из польского Катовице в Дубровник – популярный средневековый город в Хорватии. Билеты на конец весны обойдутся всего в 2,2 тысячи гривен в две стороны. Да, на жару и долгие купания в теплом море ожидать не стоит, но погода уже достаточно комфортная для того, чтобы лежать на пляже и ненадолго заходить в воду.

Или же можно спланировать отдых в Албании, которая считается одной из самых доступных стран Европы для пляжного отдыха.