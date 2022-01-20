От невероятной природы до релакса: чем заняться и что посмотреть в Яремче

Яремче – один из самых популярных карпатских курортов в любое время года. Это идеальный вариант для тех, кому хочется уйти в горы, но с комфортом.

Зимой, кроме традиционного катания на лыжах, можно отпраздновать Новый Год и Рождество в настоящих гуцульских традициях. Да и летом для туристов найдется множество мест, чтобы качественно отдохнуть и насладиться живописными окрестностями. А после – погрузиться в полный релакс.

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Поэтому мы предлагаем вашему вниманию перечень самых интересных мест в Яремче.

Водопад Пробий

Этот каскадный водопад на реке Прут – "изюминка" города. Это один из самых полноводных водопадов Карпат. Его высота составляет 8 метров. Здесь есть на что посмотреть, и есть где сделать яркие фото.



Водопад Пробий / Фото Romantik Spa Hotel

Разнообразные ярмарки

В Яремче действуют два сувенирных рынка, на которых можно найти интересные атрибуты гуцульской культуры и быта:

сувенирный рынок – ул. Свободы 278/1.

сувенирный рынок – ул. Петраша, 2б.

Последний расположен сразу рядом с водопадом Пробой. На сувенирной ярмарке можно приобрести изделия местных мастеров. Чего там только нет – целебные горные травы, карпатский чай, мед и орехи, керамическая посуда, вышивки на любой вкус, изделия из шерсти и деревья, ягодные вина и многое-многое другое.



Гуцульская Ярмарка в Яремче / Фото "Сегодня"

Скалы Довбуша

Это место – группа древних скал причудливой формы – имеет уникальную, магическую атмосферу. Скально-пещерный комплекс расположен на высоте 668 метров над уровнем моря.



Скалы Довбуша с высоты птичьего полета / Фото Vidviday

Сюда легко добраться, поэтому насладиться сказочным гуцульским лесом может даже семья с маленькими детьми.

Уникальный скальный комплекс назвали в честь легендарного опрышка Олексы Довбуша (украинский Робин Гуд). По легенде, в XVII – XVIII веке в этих скалах жили разбойники, которые использовали пещеры как хранилище.

Пройдя скалы, можно подняться на ближайшую гору Маковицу, откуда открывается панорамный вид на поселок.

Где можно расслабиться в Яремче

После всех активностей, конечно, ваш организм нуждается в качественном отдыхе. В Яремче вы можете отдохнуть в горячих чанах с различными травами. Местные убеждены, что это даже поможет вам омолодиться на 5 лет.

Для тех, кто обожает комфорт – вам предлагают посетить термальные бассейны и спа. Прекрасным местом для отдыха является спа комплекс в отеле Romantik Spa. Там гости отеля имеют возможность бесплатно:

проводить время в термальных бассейнах с гидромассажем;

отдыхать в саунах и парных;

закаляться в ледовой комнате и холодной купели;

а также пользоваться услугами массажиста и косметолога.

А в открытом спа-бассейне вы можете плавать в любое время года – зимой не ощущается холод, поскольку установлена необходимая температура воды и, соответственно, происходит гармония температуры тела, воды и воздуха. А удобные шезлонги позволят принимать солнечные ванны летом.



Открытый бассейн в Romantik Spa Hotel / Фото Romantik Spa Hotel

Более того, вода в бассейнах – минеральная и имеет высокое содержание магния, йода и соли. Об этом рассказал основатель фестиваля Winter Romantik Fest и владелец Romantik Spa Hotel Иван Гаврон.

Важнейшая составляющая для спа – это температура воды. Потому что спа – это прежде всего о воде и водных процедурах. 99% людей, которые приезжают и говорят "вау, наконец появился отель, в котором реально хочется отдыхать, наслаждаться и оздоравливаться одновременно",

– поделился Гаврон.

Главное в отдыхе в Карпатах – это культура, убежден он. Это и украинская песня, и вкусная еда, и качественный отдых.

"Вся эта культура, которой наполнена Яремчанщина – на высоком уровне. Это все имеет очень большое значение для людей", – подытожил Гаврон.