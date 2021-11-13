От 18 евро в обе стороны: лоукостер Wizz Air продает дешевые билеты из Одессы в Абу-Даби

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air запустила полеты из Абу-Даби в украинский город Одесса. Первый рейс "дочка" Wizz Air Abu Dhabi выполнила 7 октября.

Сейчас лоукостер предлагает очень дешевые билеты по этому направлению. Итак, не медлите, бронируйте!

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Стоимость авиабилетов

Самые дешевые билеты на эти рейсы до конца года стоили от 969 гривен в одну сторону. Однако сейчас, на разные даты декабря, можно забронировать билеты всего за 18 евро (498 гривен) по маршруту Одесса – Абу-Даби – Одесса.

Они включают в себя перевозку только ручной клади с габаритами 40х30х20 сантиметров и весом 10 килограммов.

Забронировать самые дешевые билеты можно на сайте Wizz Air, а также рекомендуем пользоваться Timetable от Wizz Air или сервисом Kiwi.

Расписание рейсов

Полететь по этому направлению можно один раз в неделю – каждый четверг. Однако с 19 декабря рейсы будут совершаться еще и в воскресенье.

Абу-Даби 12:50 – Одесса 16:10

12:50 – 16:10 Одесса 16:45 – Абу-Даби 23:30

Условия въезда в Абу-Даби

Вакцинированный турист, который планирует въехать на территорию Абу-Даби, должен:

перед поездкой предоставить на сайте или в приложении Федерального управления по вопросам идентификации и гражданства сертификат о вакцинации;

перед посадкой на рейс в Абу-Даби предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделан не позже, чем за 48 часов до вылета;

прибывшие из стран "зеленой зоны", обязаны на 6 день после прибытия пройти повторное тестирование;

те, кто прибывает из других стран, должны сдать повторные тесты на 4 и 8 день пребывания в Абу-Даби.

Невакцинированные путешественники, приезжающие в Абу-Даби из государств "зеленой зоны", должны пройти ПЦР-тест после прилета и на 6 и 9 день пребывания. Прибывшие из других стран обязаны отправиться на 10-дневный карантин.