Без толп и машин: какой остров станет находкой для любителей спокойного отдыха

Популярные курорты ежегодно принимают тысячи туристов, но все больше путешественников отказываются от переполненных пляжей и шумных городов. Вместо этого они выбирают небольшие острова, где время как будто замедляется, а главным развлечением становятся море, тишина и местная кухня.

В последние годы туристы все чаще ищут менее известные направления для отдыха. Одним из таких мест является греческий остров Халки, расположенный примерно в часе езды на катамаране от Родоса. Здесь проживает около 300 человек, почти нет автомобилей, а вместо насыщенной экскурсионной программы путешественников ждут неспешные прогулки, уединенные пляжи и традиционные таверны.

Почему Халки отличаются от популярных греческих островов?

Халки – один из самых маленьких обитаемых островов Греции. Его площадь составляет почти 26 квадратных километров, поэтому при желании его можно обойти практически за один день. В отличие от многих популярных курортов, здесь нет постоянных пробок и большого количества транспорта.

На острове курсируют только такси и несколько электромобилей, а жизнь течет в спокойном ритме. Именно поэтому Халки привлекает тех, кто хочет отдохнуть от шума больших туристических центров, провести день у моря или просто насладиться атмосферой небольшого греческого острова.

Как выглядит остров Халки: смотреть видео

Что можно увидеть и чем заняться на острове?

Как рассказывает туристка Бекс Холл, главные достопримечательности Халки – это природа и море. Здесь есть небольшие уединенные пляжи, среди которых Кания и Потамос. Часть из них можно посетить во время пешей прогулки по острову. В гавани расположены кафе и таверны, где можно отведать свежих морепродуктов.

Одним из рекомендуемых заведений является таверна Magefseis, которую отмечают за качественное обслуживание и блюда. Если хочется провести день на пляже, стоит отправиться в Пондамос. Путь от гавани занимает около 20 минут пешком, хотя в летнюю жару он может занять больше времени.

При этом путешественникам рекомендуют учитывать климат. В июле и августе температура воздуха на острове иногда достигает 40 градусов, поэтому прогулки лучше планировать утром или ближе к вечеру.

Где остановиться и кому подойдет отдых на Халки?

На острове работает только один отель St. Nicholas Boutique Hotel, который обустроили в здании бывшей губковой фабрики. Отсюда можно купаться прямо со скал, а гости отмечают красивые виды. В то же время проживание здесь стоит более 100 евро за ночь. Помимо отеля, на острове доступны традиционные каменные дома, студии, апартаменты и виллы для туристов. Халки нельзя назвать местом для насыщенной экскурсионной программы или активного отдыха.

Здесь немного достопримечательностей, а большинство гостей проводят время, купаясь в море, гуляя по узким улочкам и посещая местные таверны. Именно поэтому этот небольшой греческий остров рекомендуют для коротких путешествий на несколько дней или в качестве однодневной поездки с Родоса тем, кто хочет отдохнуть от туристической суеты и насладиться спокойной атмосферой.