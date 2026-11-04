Куда сбежать на выходные осенью: 3 самых атмосферных города Польши

Осенние поездки в польские города все чаще выбирают не только ради пейзажей, но и из-за более комфортных условий для прогулок и насыщенной городской атмосферы.

Аналитики сервиса Travelist.pl назвали восемь самых популярных польских городов для коротких осенних поездок, пишет inPoland.net.pl.

Какие города стали самыми популярными для осеннего отдыха в Польше?

В рейтинге, составленном на основе бронирования жилья, первое место занял Гданьск, который осенью привлекает прогулками по историческим улицам главного города, набережной Мотлавы и Длинным рынком. Несмотря на летний имидж, именно в это время года он раскрывается более спокойно и уютно.

Вторым городом стал Краков, который остается популярным в любое время года. Туристов сюда привлекают исторические аллеи Старого города, парк Планты и пространство вокруг главной площади, где город особенно хорошо ощущается в неторопливом ритме.

Третье место заняла Лодзь, которая за год поднялась в рейтинге на три позиции. По данным Ассоциации польских городов, количество зарегистрированных проживаний здесь за последние 12 месяцев удвоилось, поэтому город все яснее закрепляется среди самых динамичных осенних направлений.

Что еще влияет на выбор города для короткой осенней поездки?

Путешественники теперь ориентируются не только на популярность города в целом, но прежде всего на то, насколько удобно там остановиться и что можно увидеть за короткий визит. Именно поэтому в осенних путешествиях часто срабатывает сочетание хорошего жилья, мероприятий и компактного городского маршрута.

Среди главных стимулов для таких путешествий остаются спортивные мероприятия, концерты и фестивали. На этом фоне в список восьми лучших городов для осеннего отдыха также вошли Варшава, Гдыня, Вроцлав, Ольштын и Познань.

Что интересно, осенний рейтинг был сформирован не по общей известности городов, а по реальным бронированиям жилья, поэтому он хорошо показывает, куда туристы действительно готовы отправиться на короткий уик-энд.