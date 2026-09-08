Испания и Португалия осенью: почему эти направления отличаются от летнего сезона

Осенью Португалия и Испания открываются с другой стороны: воздух теплее, меньше толп и больше пространства для спокойного путешествия. В этих странах есть еще и замечательные места, которые способны превратить обычную поездку в настоящее открытие.

Осень на Пиренейском полуострове – это возможность отправиться в замечательное путешествие по популярным странам, пишет 24 Канал. Португалия и Испания в это время гораздо более комфортны для длительных прогулок.

Почему Португалия и Испания интересны?

В Португалии путешественникам советуют посетить Кошта-Нова – крошечное рыбацкое поселение недалеко от Порту. Городок славится своими колоритными деревянными домиками с яркой вертикальной полоской (пальейрос), доступными ценами на местную гастрономию и близостью к Авейру, который благодаря живописным каналам часто называют "португальской Венецией".

В Испании же прекрасной альтернативой раскрученным Тенерифе или Гран-Канарии станет малоизвестный канарский остров Ла-Грасиоса. Здесь нет больших курортов, шумных развлечений и даже привычного автомобильного движения, зато туристов ждут почти нетронутые пляжи, вулканические пейзажи и комфортные +25 °C в октябре. Это идеальное место для тех, кто ищет абсолютного покоя и единения с природой.

Южное лето, которое не спешит заканчиваться

Португалия осенью становится еще более особенной. Здесь еще долго держится мягкое тепло, а такие города, как Лиссабон, Порту, Синтра, Коимбра, становятся особенно уютными. Испания в это время тоже меняет облик: от палящего, порой изнурительного сезона она переходит к очень удобной для путешествий осени. Барселона, Валенсия, Мадрид, Севилья, Гранада или Сан-Себастьян осенью предлагают туристам познакомиться с аутентичными улочками, музеями, пляжами и парками.

Именно поэтому осень в этих двух странах – это не "менее популярная" альтернатива лету, а зачастую даже более разумный выбор. Температура становится более комфортной для долгих прогулок, очереди становятся короче, отели и апартаменты нередко дешевеют по сравнению с пиковыми месяцами. И если летом многие маршруты вращаются вокруг одного вопроса – где укрыться от жары, – то осенью главное уже другое: как успеть увидеть больше и не устать.

Что стоит увидеть в Португалии?

Португалия осенью особенно хороша для тех, кто любит сочетание океанского воздуха, истории и неторопливой эстетики. В Лиссабоне еще можно гулять по трамвайным маршрутам, подниматься на смотровые площадки. В Порту на первый план выходят набережные Дору, старый город Рибейра, мост Луиша I, винные погреба Вила-Нова-де-Гая и атмосферные улицы, где осенний свет делает камень и черепицу почти кинематографическими.

Побережье Алгарве – от Лагуша до Албуфейры, от Прайя-да-Маринья до мыса Сан-Висенте – осенью подходит тем, кто хочет еще немного солнца, прогулок у скал, спокойных вечеров и меньшего туристического наплыва. Купаться в океане уже будет холодно, но фотографировать скалы и наблюдать за волнами смогут все туристы.

Осень также прекрасно раскрывает природную красоту Португалии. Остров Мадейра в это время вообще похож на отдельный мир: цветы, лавровые леса, горные тропы, океанические панорамы и мягкий климат создают почти вечную весну с осенним оттенком. Для экскурсий осень в Португалии часто даже лучше лета: меньше жары – больше сил на замки, монастыри, старые кварталы и обзорные маршруты.

Почему удивит Испания осенью?

Испания осенью – это настоящий подарок для тех, кто хочет не только лежать у моря, но и жить в движении. Здесь огромный выбор: от городских маршрутов до морских курортов и горных ландшафтов. Барселона в это время года становится более комфортной для прогулок вдоль модернистской архитектуры – от Саграда Фамилия до парка Гуэль, а также для вечерних прогулок по кварталам.

Мадрид осенью особенно привлекателен благодаря музеям, площадям, паркам и долгим прогулкам без летней духоты. Севилья, Кордова, Гранада и Толедо – это города, где осенний сезон позволяет лучше прочувствовать исторические центры, арабское наследие, соборы, крепости и узкие улочки, по которым уже не приходится идти под жарким небом.

Для пляжного отдыха Испания осенью тоже остается очень привлекательной. На побережье Коста-Брава, Коста-дель-Соль, на Балеарских островах – Майорке, Менорке, Ибице – в сентябре и в начале октября еще вполне можно найти теплые дни, когда море остается пригодным для купания.

Испания особенно хорошо раскрывается осенью и в природе. Национальный парк Пико-де-Европа, Пиренеи, винодельческие регионы Ла-Риохи, золотистые ноябрьские пейзажи Кастилии, вулканические ландшафты Канарских островов – все это создает разнообразную осеннюю палитру страны.

Почему Португалия отличается от Испании?

Главное различие между осенью и летом в Португалии и Испании – не только в температуре, но и в самом качестве путешествия. Летом обе страны часто ассоциируются с пиковой жарой, большими толпами, завышенными ценами и необходимостью подстраивать день под солнце.

Осенью же все становится мягче: температура снижается до комфортного уровня, туристический поток спадает, а стоимость проживания и, в некоторых случаях, авиабилетов может быть заметно выгоднее, чем в высокий сезон. Для городских маршрутов это огромный плюс, ведь можно гулять часами, не прячась в тень каждые десять минут.

Португалия осенью – это выбор для тех, кто любит сдержанную красоту, океанский характер, компактные и очень атмосферные города, замки, побережье и природу без излишнего пафоса. Она идеальна для более спокойного, эстетичного, почти медитативного путешествия.

Испания осенью – это вариант для тех, кто хочет большего размаха: больших городов, более насыщенной культурной программы, разнообразной природы и более широкого выбора между морем, горами и гастрономией. Она подходит для активного отдыха, насыщенных маршрутов и путешествий, в которых каждый день может быть совершенно не похожим на предыдущий.