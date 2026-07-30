Опасность на пляжах Италии: как токсичные водоросли портят отдых туристам

Мечтаете об идеальном отдыхе на итальянском побережье? Этим летом Средиземное море преподнесло неприятный сюрприз. У берегов Италии обнаружили опасную микроводоросль, которая может превратить отпуск в испытание для здоровья.

Официальные службы предупредили, что у отдельных участков итальянского побережья возросла концентрация микроводоросли Ostreopsis ovata. Как сообщает Czechia Online, отдыхающим рекомендуется внимательно следить за состоянием воды и не игнорировать местные предупреждения. Особенно это касается пляжей, где море становится мутным или появляется пена.

Почему токсичные водоросли опасны для туристов?

Этим летом водоросли обнаруживали в Апулии, Тоскане и на Сицилии. Опасность заключается не только в контакте с водой. Токсины могут попадать в организм и через морской аэрозоль, когда дует сильный ветер и волны поднимают мелкие капли с поверхности моря. Именно поэтому людям с астмой и другими заболеваниями дыхательных путей рекомендуют не задерживаться у берега в такие дни.

Среди возможных симптомов называют кашель, раздражение горла и глаз, головную боль, тошноту, повышение температуры и общее недомогание. В большинстве случаев они проходят после того, как человек покидает опасный участок побережья. Если же состояние ухудшается, следует обратиться за медицинской помощью.

Обратите внимание! В зоне предупреждения в Ачи-Кастелло местные власти также запретили собирать и употреблять моллюсков, морских ежей и ракообразных. Такие морские организмы могут накапливать токсины даже тогда, когда внешне выглядят вполне безопасными.

Как понять, что в воду лучше не заходить?

Большая концентрация Ostreopsis ovata не всегда заметна сразу, поэтому туристам рекомендуют ориентироваться на косвенные признаки. Это может быть необычное помутнение воды, слизь или пена у берега, коричневая пленка на поверхности или камнях, а также большой объем мертвых морских организмов.

Экологи напоминают, что теплая вода, сильный солнечный свет и слабый водообмен создают для этой микроводоросли идеальные условия. Именно поэтому из-за потепления Средиземного моря подобные случаи фиксируются все чаще.