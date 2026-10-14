Золото лежит под ногами, а люди живут без отопления и воды – чем удивляет самый высокогорный город мира

В перуанских Андах находится Ла-Ринконада – самый высокогорный город в мире. Жизнь здесь нелегка из-за разреженного воздуха, холодных ночей, а также отсутствия отопления в домах и воды.

Но несмотря на это, десятки тысяч людей продолжают переезжать сюда, пишет HGY. И едут они не ради пейзажей, а в поисках золота в окрестных горах.

Чем впечатляет город Ла-Ринконада?

Город расположен примерно на высоте 5100 метров над уровнем моря. Из-за нехватки кислорода приезжие могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту и одышку даже после нескольких шагов. Однако организм местных жителей на протяжении поколений приспособился к таким условиям.

По приблизительным оценкам, в Ла-Ринконаде проживает около 50 тысяч человек. Население растет благодаря золотодобывающей промышленности. Люди из разных регионов Перу надеются найти золотоносную руду и благодаря удачной находке изменить свою жизнь. Однако инфраструктура не успевает за ростом города.

Многие семьи здесь живут в домах без отопления, водопровода и собственной комнаты. На улицах скапливается мусор, а стоки нечистот остаются открытыми.



Ла-Ринконада в Перу / Фото Getty Images

Работа в шахтах также сопряжена с опасностями. В узких подземных туннелях шахтерам угрожают обвалы, взрывы и ядовитые газы. Некоторые работники неделями трудятся без зарплаты, а затем получают один день, в течение которого могут оставить себе все золото, найденное в добытой руде.

Удачная находка может принести значительную прибыль, однако в случае неудачи человек рискует почти месяц работать практически бесплатно.

Впрочем, добыча золота оказывает влияние на окружающую среду. Ртуть и другие химикаты, которые используются для извлечения металла из руды, могут загрязнять почву и водоемы, а на окраинах города продолжают расти горы мусора.

Но несмотря на сложные природные условия, опасный труд и проблемы с инфраструктурой, Ла-Ринконада продолжает привлекать новых жителей, которые надеются заработать на добыче золота.