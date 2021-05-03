Влада Баварії вважає, що ризики проведення такого святкування занадто високі, адже фестиваль відвідують гості з усього світу. У країні кількість хворих не зменшується, а лікарні працюють на максимум.
Нагадаємо Октоберфест у Німеччині скасували через коронавірус
Деталі про скасований фестиваль
Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер наголосив, що таке рішення далось важко. Однак ризики того, що в Німеччину може потрапили новий штам коронавірусу, робить проведення фестивалю небезпечним.
Фестиваль планували проводити з 18 вересня до 3 жовтня 2021 року. Раніше Октоберфест відвідували приблизно 6 мільйонів людей з усього світу щорічно.
Як раніше проводили Октоберфест / Фото DPA, Unsplash
Коронавірус в Німеччині: що відомо
- Станом на 3 травня 2021 року у Німеччині хворіють понад 300 тисяч людей.
- Коронавірус забрав життя понад 83 тисяч німців.
- У Німеччині схвалено 3 вакцини проти COVID-19: Moderna, AstraZeneca та BioNTech.
- Загалом там вакцинували вже 28% населення – понад 23 мільйони людей отримали першу дозу, а 6,6 мільйона вакциновані повністю.