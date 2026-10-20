Отвлекают водителей и царапают машины: о каких неочевидных проблемах Испании стоит знать туристам

Испания привлекает туристов теплым морем, солнечной погодой и возможностью насладиться отдыхом на побережье. Однако даже в такой обстановке можно столкнуться с неприятностями, которые способны испортить впечатления от страны.

Украинка mrs.faustova, проживающая в Валенсии, поделилась в своем тиктоке неприятными случаями, с которыми столкнулись она и ее знакомые.

Как на трассах могут ограбить водителей?

Незнакомые водители могут жестами показывать, якобы с автомобилем что-то не так: например, пробитое колесо или открытый багажник. Если человек останавливается, один из них отвлекает водителя, а другой забирает его вещи. По словам украинки, от такой схемы пострадало немало украинцев. Она советует не останавливаться по требованию незнакомцев, а самостоятельно найти безопасное место, чтобы проверить автомобиль.

Почему парковка у моря может обернуться неприятностями?

На бесплатных парковках у моря можно встретить людей, которые помогают найти свободное место, а затем ожидают вознаграждения в один – два евро. Отказ платить иногда может закончиться повреждением автомобиля. Например, у знакомых украинки поцарапали машину гвоздем после того, как они не дали денег.

О каких нюансах стоит знать туристам, планирующим поездку в Испанию: смотрите видео

Безопасно ли гулять возле жилых домов в Валенсии?

Рядом с домом, где живет девушка, поселились бездомные, которые, по ее словам, переместились туда после выселения из парка. Сначала их было немного, однако впоследствии, как утверждает женщина, они начали разбивать автомобильные стекла и грабить людей. Она также отметила, что полиция не решает эту проблему.

Почему на пляже нужно следить за вещами?

Украинка и ее спутники купаются по очереди, чтобы кто-то постоянно оставался на берегу. Они опасаются оставить без присмотра телефоны и другие ценные вещи и после купания не найти их на месте.

В общем, путешествуя по любой стране, важно оставаться внимательными и заботиться о собственной безопасности! Не стоит безоговорочно доверять незнакомцам, оставлять ценные вещи без присмотра или игнорировать подозрительные ситуации. Даже во время отдыха стоит сохранять бдительность, чтобы избежать неприятностей и наслаждаться путешествием.