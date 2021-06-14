Огромное маковое поле зацвело возле Овидиополя – поселок в Одесской области. Он расположен на восточном берегу Днестровского лимана.

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Тысячи маков уже несколько дней привлекают внимание туристов со всей Украины. Многие едут сюда, чтобы устроить яркую фотосессию или просто насладиться пейзажами.

Соцсети кишат фотографиями отсюда, поэтому предлагаем насладиться и вам:



Однако из-за этого поля разрушаются – некоторые "гости", к сожалению, не только фотографируются в поле, но и вытаптывают и срывают цветы.

Отметим, ранее на Раховщине, у подножия горы Близница, обильно зацвели дикие нарциссы и редкие горечавки, что является символом Альп.

Кроме того, на Прикарпатье, в селе Хмелева Городенковского района, зацвело огромное ромашковое поле.