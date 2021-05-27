В теплое время года в соленой воде лимана водоросли начинают выделять красный пигмент. Удивительно, что это случилось в мае, ведь по словам ученых, обычно такое бывает в августе.

Читайте также Самые популярные озера Украины для семейного отдыха: живописная подборка

В зависимости от угла зрения, вода играет разными оттенками: от ржавого до бледно-розового. Одесситы советуют туристам наслаждаться лиманом из ближайшего холма, потому что самый красивый вид – сверху.

Изменение цвета – не аномалия. Розового оттенка воде добавляют микроводоросли или бактериопланктон.

Эта водоросль содержит пигмент каротин, он очень известный по окраске моркови и свеклы, – рассказал заведующий отделом украинского научного центра экологии моря Александр Гончаров.

Он также добавил, что такое явление – очень привлекательный факт, чтобы туристы приезжали. По его мнению, это источник какого-то развития и недооцененное сокровище.



Отметим, ранее в Хустском районе в Долине нарциссов началось массовое цветение нарцисса узколистного. Из-за холодной весны цветы долго не расцветали.