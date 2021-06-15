Дело в том, что 12 и 13 июня в Одессе прошли сильные ливни. Они привели к сбросам поверхностных вод в прибрежную зону Черного моря.

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Из-за ливневых осадков, которые прошли в Одессе 12 – 13 июня, большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей. Поэтому рекомендуется временно воздержаться от купания в море, – говорится в сообщении.

То есть все, что было на улицах и в парках, а также другие поверхностные воды сейчас прямо на пляжах.

Рекомендация Главного управления Государственной продовольственной и потребительской службы имеет целью не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период. Ведь водным путем передается немало инфекций.

Отмечается, что воздерживаться от морского водопользования стоит до особого распоряжения.

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