Дело в том, что 12 и 13 июня в Одессе прошли сильные ливни. Они привели к сбросам поверхностных вод в прибрежную зону Черного моря.
Читайте также Убежать на выходные: идеальные локации Киевской области для семейной поездки
Из-за ливневых осадков, которые прошли в Одессе 12 – 13 июня, большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей. Поэтому рекомендуется временно воздержаться от купания в море, – говорится в сообщении.
То есть все, что было на улицах и в парках, а также другие поверхностные воды сейчас прямо на пляжах.
Рекомендация Главного управления Государственной продовольственной и потребительской службы имеет целью не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период. Ведь водным путем передается немало инфекций.
Отмечается, что воздерживаться от морского водопользования стоит до особого распоряжения.
Другие новости Одесской области, которые могут вас заинтересовать:
- Министерство здравоохранения проверило воду около 22 пляжей Одесской области. Специалисты установили, что она пригодна для купания;
- В Одесской области известен своими целебными свойствами Куяльницкий лиман изменил цвет – водоем стал розовым;
- Крупнейшая за историю наблюдений стая розовых фламинго пролетела над Одесской областью и остановилась в румынской части дельты Дуная;
- С началом туристического сезона Укрзализныця назначила 11 дополнительных поездов, которые будут курсировать до Черного и Азовского морей;
- У Овидиополя, что в Одесской области, расцвело огромное маковое поле, которое расположено на восточном берегу Днестровского лимана.