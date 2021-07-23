Уровень поверхностных вод поднялся и частично попал в акваторию городских пляжей. Это может представлять опасность для здоровья отдыхающих.

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Воздержаться от купания в море

Последствия ливня в Одессе ощущаются даже через сутки после стихии. Из-за этого на городских пляжах временно не рекомендуют купаться.

С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Держпродспоживслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения,

– говорится в сообщении.

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