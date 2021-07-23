Уровень поверхностных вод поднялся и частично попал в акваторию городских пляжей. Это может представлять опасность для здоровья отдыхающих.
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Воздержаться от купания в море
Последствия ливня в Одессе ощущаются даже через сутки после стихии. Из-за этого на городских пляжах временно не рекомендуют купаться.
С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Держпродспоживслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения,
– говорится в сообщении.
Ливень в Одессе подробнее
- Стихия царила в Одессе ночью 22 июля. За это время выпала месячная норма дождя – 45 миллиметров.
- Большая вода затопила дороги, дома, обвалились стены, разорвало почву, упали деревья.
- Утонули и авто были припаркованы на улице - уровень воды время достигал лобового стекла.
- Непогода повлияла и на аэропорт – самолеты не могли приземлиться.
- Кое-где спасателям приходилось помогать людям покинуть их затопленые дома.
- Город был на грани катастрофы, и до сих пор продолжается ликвидация последствий.