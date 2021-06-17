Частые изменения погодных условий обогатили водоема питательными веществами, которые активно размножаются. В частности, активизировались солено-водные цианобактерии.
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Теперь и наше море "зацвело". "Оливковый" прилив – результат обильных осадков, как следствие, терригенного стока и высокой температуры воды (+19,0), – сообщила Галина Теренько.
По ее словам, это солено-водные цианобактерии Aphanizomenon flos-aquae – потенциально токсичные микроводоросли, носитель нейротоксинов.
Эколог также отметила, что ранее такое цветение наблюдали в мае 2015 года. Тогда этот вид развивался в массе с другой цианобактерией – Nodularia spumigena.
В Одессе после обильных дождей зацвело море / Фото: Фейсбук / Галина Теренько
Кстати, с момента "зеленого" притока 2019, прошло 2 года и нашу просьбу о покупке оборудования для обнаружения токсинов в пробах морской воды, так и не были услышаны и поддержаны ни одним руководителем ни одного подразделения, а зря. Ведь мы готовы работать на благо нашего города, – добавила Галина.
Отметим, ранее ГУ Государственной продовольственной и потребительской службы призвало временно воздержаться от купания на одесских пляжах, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период.
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