Фотографии фантастических цветов опубликовали сотрудники ботсада. На них видно, что в ботсаду уже цветет алыча, тюльпаны, лук странный (Allium paradoxum), магнолия падуболистная, бадан, жасмин и тис ягодный.
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Фото цветов из Одесского ботанического сада национального университета имени Ильи Мечникова:
Сейчас ботанический сад не принимает посетителей. Через красную зону в городе не проводят массовые мероприятия. Когда ограничения снимут, то сообщат о возможности прогулок и экскурсий.
В Ужгороде скоро будет любимый сезон туристов – начинает цвести сакура.