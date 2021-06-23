В Одессе продолжает "цвести" Черное море: вода теперь зеленого цвета – шокирующие фото

У побережья Одессы уже несколько дней "цветет" Черное море. Сейчас вода приобрела оливково-зеленый оттенок.
Лучше всего это наблюдается у берега, в первую очередь – в полузакрытых акваториях пляжей, обособленных от открытого моря волнорезами. В некоторых случаях полосы зеленой воды заметны далеко от берега.
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Это явление вызвано цветением цианобактерии Aphanizomenon flos-aquae. Сейчас для нее наиболее благоприятные условия – теплая морская вода (с температурой более 19 – 20 градусов) в сочетании с низкой соленостью и наличием большого количества различных органических веществ в воде.
Дело в том, что сильные осадки привели к массовому попаданию в море различного мусора, отходов и просто грязи из города.
Отмечается, что цианобактерии активно цветут в районе популярного пляжа "Аркадия", а также в районе Малого фонтана.
Черное море в Одессе превратилось в зеленое / Фото: Одесский курьер
В Одессе "цветет" Черное море: коротко
- Еще в мае Министерство здравоохранения проверило воду около 22 пляжей Одесской области. Специалисты установили, что оно пригодно для купания;
- 12 и 13 июня в Одессе прошли сильные ливни. Они привели к сбросам поверхностных вод в прибрежную зону Черного моря. Поэтому специалисты порекомендовали временно воздержаться от купания на одесских пляжах;
- На днях эколог заявила, что Черное море "зацвело" потенциально токсичными бактериями – Aphanizomenon flos-aquae.