Лучше всего это наблюдается у берега, в первую очередь – в полузакрытых акваториях пляжей, обособленных от открытого моря волнорезами. В некоторых случаях полосы зеленой воды заметны далеко от берега.

Читайте также Куда поехать в июне в Украине: летние направления, которые подарят незабываемые впечатления

Это явление вызвано цветением цианобактерии Aphanizomenon flos-aquae. Сейчас для нее наиболее благоприятные условия – теплая морская вода (с температурой более 19 – 20 градусов) в сочетании с низкой соленостью и наличием большого количества различных органических веществ в воде.

Дело в том, что сильные осадки привели к массовому попаданию в море различного мусора, отходов и просто грязи из города.

Отмечается, что цианобактерии активно цветут в районе популярного пляжа "Аркадия", а также в районе Малого фонтана.

Черное море в Одессе превратилось в зеленое / Фото: Одесский курьер

В Одессе "цветет" Черное море: коротко