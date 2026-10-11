5 минут на пирамиды, остальное – выкачивание денег: как туристов обманывают на экскурсиях в Египте

Ни для кого не секрет, что в Египте местные просто обожают "разводить" туристов на деньги: называть цены в три раза выше, делать фото, а потом требовать деньги и т. д. Но хуже всего, когда туристы платят за экскурсию к пирамидам и мечтают окунуться в атмосферу Древнего Египта, а в результате с них просто вымогают деньги на каждом шагу.

Турист из Украины поделился негативным опытом экскурсии к пирамидам в своем тиктоке-блоге @dglubokiy. Парень заплатил 130 долларов за поездку в Каир, но в итоге стоимость экскурсии выросла еще на несколько десятков долларов.

Как украинских туристов обманули в Египте?

Туристы хотели увидеть пирамиды, сделать красивые фото и в целом окунуться в атмосферу древнейшей цивилизации мира. Дорога до Каира была неблизкой, поэтому трансфер из отеля выезжал в 3:30. Но, как выяснилось, это не стоило таких усилий.

По прибытии в Каир туристов сразу повели на лодку и сказали заплатить по 10 долларов за прогулку по Нилу. Никто не предлагал экскурсию на лодке – ее просто навязали как обязательную. Туристы, в свою очередь, побоялись отказаться, потому что не знали, отвезут ли их потом обратно в отель.

Когда же, наконец, группа приехала к пирамидам, всех начали принудительно сажать на верблюдов и требовать за это еще по 20 долларов с каждого. На этот раз украинцы уже хотели отказаться, но гид стал настаивать, что ехать должна вся группа, ведь он ни за кем возвращаться не будет и никого искать не станет.

В результате у туристов возле Сфинкса было лишь 25 минут. За это время они должны были полюбоваться одним из семи чудес света и успеть сделать фото, что было практически нереально. На осмотр экспозиции Большого египетского музея туристам выделили 2 часа.

В отеле отдыхающим обещали, что во время экскурсии их отвезут на шопинг на большой рынок. На самом же деле группу повезли в один магазин для туристов, где им настойчиво предлагали купить чай, лекарства от всех болезней мира и духи.

Украинец поделился негативным опытом экскурсии на пирамиды: видео

В комментариях к этому видео многие туристы подтвердили, что столкнулись с аналогичной схемой. Некоторые пережили тот же опыт много лет назад, что свидетельствует о том, что такие экскурсии стали типичными. Один пользователь тиктока даже написал, что им на пирамиды дали всего 5 минут.

Большинство туристов советовали самостоятельно добираться в Каир или искать другие экскурсии, а не проводить бронирование у гида из отеля.