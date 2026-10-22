До 60 тысяч гривен за обычное действие: что туристам не стоит делать в транспорте Великобритании

Прослушивание музыки и просмотр видео без наушников в общественном транспорте могут обойтись пассажирам в 1000 фунтов стерлингов. В Великобритании решили бороться с поведением, мешающим другим людям во время поездок.

19 октября 2026 года Министерство транспорта Великобритании и представители правительства объявили о мерах по борьбе с антисоциальным поведением в автобусах и поездах. Инициатива предусматривает общенациональную кампанию против шума в поездах и расширение полномочий местных властей в отношении нарушений в автобусах.

За что пассажирам грозят штрафы?

В Великобритании запускают кампанию против громкого воспроизведения музыки и видео на телефонах без наушников. Пассажирам будут напоминать о правилах с помощью объявлений, плакатов и информации на сайтах и в соцсетях железнодорожных операторов. Если человек откажется прекратить нарушение после замечания уполномоченного сотрудника железной дороги, его могут высадить на следующей станции.

За определенные нарушения также предусмотрены штрафы до 1000 фунтов стерлингов (более 60 тысяч гривен). В автобусах местные власти смогут штрафовать пассажиров на сумму до 100 фунтов (более 6000 гривен) за нарушение местных правил, в частности за громкую музыку, мусорение, вейпинг и угрожающее поведение.

Как будут контролировать поведение пассажиров?

Закон об автобусных перевозках 2025 года предоставил местным транспортным органам Англии право устанавливать и контролировать собственные правила. Соответствующие полномочия вступили в силу 5 августа 2026 года, а 19 октября правительство опубликовало рекомендации по их применению.

За соблюдением правил будут следить уполномоченные сотрудники, в частности транспортные инспекторы по безопасности и полиция. Водители автобусов не будут нести ответственность за наказание нарушителей. Сначала сотрудники попытаются поговорить с человеком и объяснить, как его поведение влияет на других пассажиров. Если он откажется выполнять требования, могут быть применены меры принудительного воздействия.

Правительство объясняет, что громкая музыка, мусор и вейпинг могут портить поездки и отпугивать людей от общественного транспорта. Министр транспорта Хайди Александер подчеркнула, что даже небольшие изменения в поведении помогут сделать поездки более комфортными.

Представитель организации Campaign for Better Transport Бен Плоуден также призвал пассажиров учитывать интересы окружающих: не занимать сумками или ногами соседние сиденья, уступать место тем, кто в этом нуждается, и освобождать пространство для инвалидных колясок.