Укрзализныця запускает новый поезд "Интерсити" между Киевом и Львовом, который будет курсировать без остановок на промежуточных станциях. Первый рейс запланирован на 4 декабря.

Об этом сообщает "Укрзализныця" в официальном телеграм-канале.

Когда начнет курсировать новый Интерсити Киев – Львов?

Новый поезд № 777/778 создан в партнерстве с Mastercard и ПУМБ. Он обеспечит быстрое сообщение между городами, между которыми украинцы путешествуют чаще всего. Из Львова поезд будет отправляться в 6:18 и прибывать в Киев в 12:30. В обратном направлении он будет отправляться из столицы в 17:00, а прибывать во Львов в 22:58. Время в пути составит 5 часов 58 минут.

Поезд будет курсировать без остановок на промежуточных станциях!

Билеты на новый Интерсити уже в продаже. В поезде также появится новый первый класс "Комфорт". Чтобы увидеть обновленную схему вагонов, пассажирам рекомендуется обновить приложение Укрзализныци.